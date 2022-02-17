https://arabic.sputniknews.com/20220217/سفير-أمريكي-سابق-ينضم-إلى-سامسونغ-1058727354.html
سفير أمريكي سابق ينضم إلى "سامسونغ"
سفير أمريكي سابق ينضم إلى "سامسونغ"
يستعد السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية، مارك ليبرت، للالتحاق بشركة "سامسونغ إلكترونيك أمريكا" الشهر المقبل. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:17+0000
2022-02-17T07:17+0000
2022-02-17T07:17+0000
العالم
شركة سامسونج
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وأشارت الشركة في بيان إلى أن لبرت سيرأس مكتب الشركة في واشنطن كنائب للرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة لأمريكا الشمالية، اعتبارا من الأول من شهر مارس/آذار المقبل.ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس التنفيذي للشركة تشوي قوله: "من المنتظر أن ينقل مارك خبرة عقود في السياسة العامة إلى شركة سامسونغ إلكترونيك أمريكا، فضلاً عن فهمه العميق لكيفية تأثير الجغرافيا السياسية على الأعمال التجارية في الولايات المتحدة" .يذكر أن ليبرت، 48 عاما، والذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية بين عامي 2014 و2017، ينتقل إلى الشركة الجديدة قادما من شركة "غوغل"، حيث قاد السياسة العامة لموقع "يوتيوب" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, شركة سامسونج
سفير أمريكي سابق ينضم إلى "سامسونغ"
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يستعد السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية، مارك ليبرت، للالتحاق بشركة "سامسونغ إلكترونيك أمريكا" الشهر المقبل.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن لبرت سيرأس مكتب الشركة في واشنطن كنائب للرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة لأمريكا الشمالية، اعتبارا من الأول من شهر مارس/آذار المقبل.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس التنفيذي للشركة تشوي قوله: "من المنتظر أن ينقل مارك خبرة عقود في السياسة العامة إلى شركة سامسونغ إلكترونيك أمريكا، فضلاً عن فهمه العميق لكيفية تأثير الجغرافيا السياسية على الأعمال التجارية في الولايات المتحدة" .
وأضاف تشوي: "إنه قائد مجرب ودبلوماسي فعال، ويسعدنا أنه سيقدم خبرته العميقة وحماسه إلى سامسونغ في واشنطن العاصمة".
يذكر أن ليبرت، 48 عاما، والذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية بين عامي 2014 و2017، ينتقل إلى الشركة الجديدة قادما من شركة "غوغل"، حيث قاد السياسة العامة لموقع "يوتيوب" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.