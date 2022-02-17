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https://arabic.sputniknews.com/20220217/سفير-سابق-لتونس-لدى-واشنطن-رسالة-إلى-بلينكن-من-مسؤولين-أمريكان-لربط-المساعدات-بالإصلاحات-1058749739.html
سفير سابق لتونس لدى واشنطن: رسالة إلى بلينكن من مسؤولين أمريكان لربط المساعدات بالإصلاحات
سفير سابق لتونس لدى واشنطن: رسالة إلى بلينكن من مسؤولين أمريكان لربط المساعدات بالإصلاحات
أكد الدبلوماسي التونسي السابق نجيب حشتنة إمكانية فرض عقوبات أمريكية على بلاده خلال الفترة المقبلة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:52+0000
2022-02-17T11:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لإذاعة "وان تو وان" قال حشتنة الذي كان يشغل منصب السفير التونسي في واشنطن: "هناك رسالة موقعة من 4 مسؤولين أمريكيين تم توجيهها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطالب بتقييد المساعدات الأمريكية إلى تونس".ووصف السفير التونسي الأسبق في واشنطن هذه الرسالة بـ"العنيفة والقوية"، معللا ذلك بأنها تربط المساعدات بالإصلاحات.وقال إن الرسالة حملت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات في تونس.وتوقع حشانة أن تصل تلك الضغوط الأمريكية على بلاده إلى ذروتها، مؤكدا أنها ستنتهي بعقوبات إذا لم يوجد صدى لهذه الإنذارات.
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أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير سابق لتونس لدى واشنطن: رسالة إلى بلينكن من مسؤولين أمريكان لربط المساعدات بالإصلاحات

11:52 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / ANIS MILIاحتجاجات تونس ضد حل المجلس الأعلى للقضاء
احتجاجات تونس ضد حل المجلس الأعلى للقضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / ANIS MILI
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أكد الدبلوماسي التونسي السابق نجيب حشتنة إمكانية فرض عقوبات أمريكية على بلاده خلال الفترة المقبلة.
وحسب تصريحات لإذاعة "وان تو وان" قال حشتنة الذي كان يشغل منصب السفير التونسي في واشنطن: "هناك رسالة موقعة من 4 مسؤولين أمريكيين تم توجيهها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطالب بتقييد المساعدات الأمريكية إلى تونس".
ووصف السفير التونسي الأسبق في واشنطن هذه الرسالة بـ"العنيفة والقوية"، معللا ذلك بأنها تربط المساعدات بالإصلاحات.

وفيما لفت إلى أن الرسالة تطرقت إلى المؤسسة العسكرية والمساعدات، فقد أكد أن "هذا الأمر غير مسبوق" على مستوى العلاقات الأمريكية التونسية.

وقال إن الرسالة حملت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات في تونس.
وتوقع حشانة أن تصل تلك الضغوط الأمريكية على بلاده إلى ذروتها، مؤكدا أنها ستنتهي بعقوبات إذا لم يوجد صدى لهذه الإنذارات.
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