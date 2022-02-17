https://arabic.sputniknews.com/20220217/سقوط-مروحية-للجيش-السوري-بريف-اللاذقية-1058748078.html
سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية
سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية
سقطت طائرة مروحية تابعة للجيش العربي السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية جراء عطل فني. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:23+0000
2022-02-17T11:23+0000
2022-02-17T11:38+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102308/18/1023081875_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_2f70ff0813c9f5f58bcb4b4829ddb61b.jpg
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.وأضاف المصدر أن عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها، مضيفا بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي المدينة.وقال مصدر طبي في اللاذقية لـ"سبوتنيك" أن "اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102308/18/1023081875_576:0:4032:2592_1920x0_80_0_0_9912bffe31299f0d0167dcbab5423f1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية
11:23 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
سقطت طائرة مروحية تابعة للجيش العربي السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية جراء عطل فني.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.
وأضاف المصدر أن عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها، مضيفا بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي المدينة.
وقال مصدر طبي في اللاذقية لـ"سبوتنيك" أن "اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.