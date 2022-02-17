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https://arabic.sputniknews.com/20220217/سقوط-مروحية-للجيش-السوري-بريف-اللاذقية-1058748078.html
سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية
سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية
سقطت طائرة مروحية تابعة للجيش العربي السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية جراء عطل فني. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:23+0000
2022-02-17T11:38+0000
العالم العربي
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.وأضاف المصدر أن عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها، مضيفا بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي المدينة.وقال مصدر طبي في اللاذقية لـ"سبوتنيك" أن "اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.
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العالم العربي

سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية

11:23 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 17.02.2022)
© Sputnik . Morad Saeed كيف يتخلص الجيش السوري من مخلفات الحرب
 كيف يتخلص الجيش السوري من مخلفات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Morad Saeed
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سقطت طائرة مروحية تابعة للجيش العربي السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية جراء عطل فني.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.
وأضاف المصدر أن عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها، مضيفا بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي المدينة.
وقال مصدر طبي في اللاذقية لـ"سبوتنيك" أن "اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.
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