https://arabic.sputniknews.com/20220217/سلاح-البر-الإيراني-حدود-بلادنا-محصنة-أمام-العدو-الأجنبي-1058742397.html
سلاح البر الإيراني: حدود بلادنا محصنة أمام العدو الأجنبي
سلاح البر الإيراني: حدود بلادنا محصنة أمام العدو الأجنبي
أكد العميد كيومرث حيدري، قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني، أمس الأربعاء، أن جميع حدود بلاده محصنة أمام العدو الأجنبي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:58+0000
2022-02-17T10:58+0000
2022-02-17T10:58+0000
إيران
الجيش الإيراني
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وذكرت وكالة فارس، مساء أمس الأربعاء، أن تصريحات العميد كيومرث حيدري جاءت في حديثه خلال اجتماع المجلس الإداري لقضاء لاهيجان، شمالي إيران.وأوضح العميد حيدري أن صيانة وحدة إيران واستقلالها هي من مهام الجيش تحت ظل القيادة، وأن بلاده نفذت هذه الأهداف على أرض الواقع، حتى الآن، مشيرا إلى التواجد القوي للجيش في حدود البلاد، وجميع الحدود الإيرانية محصنة أمام العدو الأجنبي، وأبناء الجيش صامدون حتى النفس الأخير في خدمة الشعب.وكان الجيش الإيراني، حذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان، مؤكدا أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار.وقال قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية للجيش الإيراني، العميد الركن سليمان طاهري، إن "الإيمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية أدت لتحظى القوات البرية المتواجدة في الشريط الحدودي بجهوزية عالية لمواجهة الأعداء باقتدار"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف العميد الركن طاهري، أن "القوة البرية للجيش بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة إلى أي دولة أخرى اليوم بعد اعتمادها على كوادرها في مجال إنتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الأخرى".وأكد الحرس الثوري الإيراني مؤخرا، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة".وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".وأكد البيان، أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الحرس-الثوري-العدو-بات-اليوم-عاجزا-أمام-اقتدار-إيران-1058692049.html
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إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن
سلاح البر الإيراني: حدود بلادنا محصنة أمام العدو الأجنبي
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أكد العميد كيومرث حيدري، قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني، أمس الأربعاء، أن جميع حدود بلاده محصنة أمام العدو الأجنبي.
وذكرت وكالة فارس
، مساء أمس الأربعاء، أن تصريحات العميد كيومرث حيدري جاءت في حديثه خلال اجتماع المجلس الإداري لقضاء لاهيجان، شمالي إيران.
وأوضح العميد حيدري أن صيانة وحدة إيران واستقلالها هي من مهام الجيش تحت ظل القيادة، وأن بلاده نفذت هذه الأهداف على أرض الواقع، حتى الآن، مشيرا إلى التواجد القوي للجيش في حدود البلاد، وجميع الحدود الإيرانية محصنة أمام العدو الأجنبي، وأبناء الجيش صامدون حتى النفس الأخير في خدمة الشعب.
وكان الجيش الإيراني
، حذر من الرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان، مؤكدا أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار.
وقال قائد مقر غرب البلاد للقوة البرية للجيش الإيراني، العميد الركن سليمان طاهري، إن "الإيمان والتدريب والانضباط وامتلاك الروح العالية أدت لتحظى القوات البرية المتواجدة في الشريط الحدودي بجهوزية عالية لمواجهة الأعداء باقتدار"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف العميد الركن طاهري، أن "القوة البرية للجيش بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة إلى أي دولة أخرى اليوم بعد اعتمادها على كوادرها في مجال إنتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعية بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الأخرى".
وأكد الحرس الثوري الإيراني مؤخرا، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة
".
وقال الحرس الثوري، في بيانه الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم المتعدد الجوانب من قبل الأعداء".
وأكد البيان، أن "العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران"، مشددا على ضرورة "الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الأعداء لحرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققتها إيران".