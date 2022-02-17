عربي
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220217/سلطات-دونيتسك-كنا-مجبرين-على-الرد-على-نيران-الجانب-الأوكراني-وتدمير-نقاط-إطلاقها-1058778315.html
سلطات دونيتسك: كنا مجبرين على الرد على نيران الجانب الأوكراني وتدمير نقاط إطلاقها
سلطات دونيتسك: كنا مجبرين على الرد على نيران الجانب الأوكراني وتدمير نقاط إطلاقها
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، اليوم الخميس، أن دونيتسك كانت مجبرة اليوم على الرد على... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:46+0000
2022-02-17T18:46+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058751827_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c82d893df02e1d7b0e1806fefc1c70.jpg
وقال باسورين، في حديث لقناة "روسيا 24": "كنا مجبرين اليوم على الرد على نيران الجانب المجاور وتدمير نقاط إطلاق النار تلك. إذا استمروا في ذلك، فسوف نقوم بالتدمير. ثم سنرى من كان على حق، من يدافع عن أرضه أو من يريد احتلالها".وكان ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أعلن بوقت سابق اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت مشارف دونيتسك 3 مرات بقذائف هاون.وقال للصحفيين: رصدنا قصف في الساعة 14:45 (بتوقيت موسكو)، نفذته التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية فيسيولويي (ضواحي دونيتسك). وتم إطلاق 12 قذيفة من عيار 120 ملم".ونفت كييف من جانبها تلك التقارير.فيما قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.كما أعلن رئيس مكتب التمثيل لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك إنه "بهدف حماية السكان المدنيين، وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. ويجري التأكد حول ما إذا أدى ذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية المدنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/دونيتسك-مرتزقة-أجانب-يقاتلون-إلى-جانب-الجيش-الأوكراني-1058246521.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058751827_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8a635b2419ea03628db2b9034366d641.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم

سلطات دونيتسك: كنا مجبرين على الرد على نيران الجانب الأوكراني وتدمير نقاط إطلاقها

18:46 GMT 17.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكا غرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكا غرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، اليوم الخميس، أن دونيتسك كانت مجبرة اليوم على الرد على النيران التي أطلقتها القوات الأوكرانية وتدمير نقاط إطلاق النار.
وقال باسورين، في حديث لقناة "روسيا 24": "كنا مجبرين اليوم على الرد على نيران الجانب المجاور وتدمير نقاط إطلاق النار تلك. إذا استمروا في ذلك، فسوف نقوم بالتدمير. ثم سنرى من كان على حق، من يدافع عن أرضه أو من يريد احتلالها".

وكان ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أعلن بوقت سابق اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت مشارف دونيتسك 3 مرات بقذائف هاون.
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
دونيتسك: مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني
9 فبراير, 09:01 GMT
وقال للصحفيين: رصدنا قصف في الساعة 14:45 (بتوقيت موسكو)، نفذته التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية فيسيولويي (ضواحي دونيتسك). وتم إطلاق 12 قذيفة من عيار 120 ملم".

ونفت كييف من جانبها تلك التقارير.

فيما قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.

كما أعلن رئيس مكتب التمثيل لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك إنه "بهدف حماية السكان المدنيين، وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. ويجري التأكد حول ما إذا أدى ذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية المدنية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала