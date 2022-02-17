سلطات دونيتسك: كنا مجبرين على الرد على نيران الجانب الأوكراني وتدمير نقاط إطلاقها
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكا غرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022
© Sputnik . �Sergey Averin/
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، اليوم الخميس، أن دونيتسك كانت مجبرة اليوم على الرد على النيران التي أطلقتها القوات الأوكرانية وتدمير نقاط إطلاق النار.
وقال باسورين، في حديث لقناة "روسيا 24": "كنا مجبرين اليوم على الرد على نيران الجانب المجاور وتدمير نقاط إطلاق النار تلك. إذا استمروا في ذلك، فسوف نقوم بالتدمير. ثم سنرى من كان على حق، من يدافع عن أرضه أو من يريد احتلالها".
وكان ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أعلن بوقت سابق اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت مشارف دونيتسك 3 مرات بقذائف هاون.
وكان ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أعلن بوقت سابق اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت مشارف دونيتسك 3 مرات بقذائف هاون.
9 فبراير, 09:01 GMT
وقال للصحفيين: رصدنا قصف في الساعة 14:45 (بتوقيت موسكو)، نفذته التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية فيسيولويي (ضواحي دونيتسك). وتم إطلاق 12 قذيفة من عيار 120 ملم".
ونفت كييف من جانبها تلك التقارير.
فيما قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.
كما أعلن رئيس مكتب التمثيل لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك إنه "بهدف حماية السكان المدنيين، وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. ويجري التأكد حول ما إذا أدى ذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية المدنية".
ونفت كييف من جانبها تلك التقارير.
فيما قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.
كما أعلن رئيس مكتب التمثيل لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لجمهورية دونيتسك إنه "بهدف حماية السكان المدنيين، وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. ويجري التأكد حول ما إذا أدى ذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية المدنية".