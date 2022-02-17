https://arabic.sputniknews.com/20220217/سياسي-لبناني-نحن-ضد-أي-تدخل-بالقضاء-واستقالة-ميقاتي-غير-واردة-1058768203.html

سياسي لبناني: نحن ضد أي تدخل بالقضاء واستقالة ميقاتي غير واردة

سياسي لبناني: نحن ضد أي تدخل بالقضاء واستقالة ميقاتي غير واردة

في تطور قضائي لافت، ادعت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، على المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان على خلفية منع عناصر "أمن الدولة" من... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T14:31+0000

2022-02-17T14:31+0000

2022-02-17T14:31+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg

واتهم "تيار المستقبل" رئيس الجمهورية ميشال عون بالإدعاء على مدير عام "قوى الأمن الداخلي، بالمقابل رد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، أشار فيه إلى أن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها "المستقبل" ومن يجاريه فيها تهدف إلى عرقة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني.فيما أصدرت "قوى الأمن الداخلي" بياناً نفت فيه منع عناصر "أمن الدولة" من تنفيذ أمر استدعاء قضائي، وأوضحت في البيان أن واجبها حماية حاكم المصرف من التهديدات الأمنية.وأشار إلى أن "الموضوع القضائي إذا كان يستند على أسس قضائية فعلية، وهذا الأمر نعلم أنه في هذه المرحلة هناك لغط كبير حوله، كنا نعتبر أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه ونحن مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات إنما يبدو الأمور تذهب أكثر بإتجاه تضعضع بعض المؤسسات لحد ما وخاصة بوجود هم لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو الحفاظ على المؤسسات لأنه بالواقع الذي نعيشه في لبنان وبإضمحلال حتى القطاع العام لا نريد إلا تهدئة الأمور حتى لا تضمحل المؤسسات وتفرط الأمور في لبنان، بالتالي ليس من باب الدفاع عن الأشخاص بقدر ما هو الحفاظ على المؤسسات لكي نستطيع أن نعبر من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار في لبنان".كما أوضح درويش أن "استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير واردة، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وإلا نعتبر أن الأمور ستفلت وسيكون لدينا فوضى عارمة، لأن ما يجمع حالياً مؤسسات الدولة هي الحكومة حتى على مستوى الطيف السياسي".ولفت درويش إلى أن "الرئيس ميقاتي يعتبر أن حاكم مصرف لبنان هو على رأس مصرف لبنان وبالتالي هو لم يقم بالتجديد له عندما كان هناك تجديد بالحاكم، هذه كنقطة أولى وكنقطة ثانية لا يدافع عن الأشخاص بقدر ما يدافع عن المؤسسة خصوصاً في مرحلة معينة، علماً أنه في لبنان لا توافق حالياً على بديل، وبالتالي هو يعتمد سياسة ما يتم التوافق عليه وتمريره لأنه يعلم أن لبنان يعيش بمرحلة عدم استقرار وكل أمر خلافي يحاول أن يتجنبه في هذه المرحلة لأن المزيد من الخلافات تعني مزيد من الإنقسام والإهتراء في الدولة اللبنانية فيقارب الموضوع بكل دراية وحنكة".كذلك اعتبر أنه "كمسؤولين وكنائب في البرلمان وككتلة "وسط مستقل" دائماً ندعو لإستقلالية المؤسسات وعدم التدخل بالقضاء لأن هذا الأمر يجنب الجميع المزيد من الخضات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي