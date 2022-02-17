https://arabic.sputniknews.com/20220217/سياسي-لبناني-نحن-ضد-أي-تدخل-بالقضاء-واستقالة-ميقاتي-غير-واردة-1058768203.html
سياسي لبناني: نحن ضد أي تدخل بالقضاء واستقالة ميقاتي غير واردة
سياسي لبناني: نحن ضد أي تدخل بالقضاء واستقالة ميقاتي غير واردة
في تطور قضائي لافت، ادعت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، على المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان على خلفية منع عناصر "أمن الدولة" من... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:31+0000
2022-02-17T14:31+0000
2022-02-17T14:31+0000
العالم العربي
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واتهم "تيار المستقبل" رئيس الجمهورية ميشال عون بالإدعاء على مدير عام "قوى الأمن الداخلي، بالمقابل رد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، أشار فيه إلى أن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها "المستقبل" ومن يجاريه فيها تهدف إلى عرقة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني.فيما أصدرت "قوى الأمن الداخلي" بياناً نفت فيه منع عناصر "أمن الدولة" من تنفيذ أمر استدعاء قضائي، وأوضحت في البيان أن واجبها حماية حاكم المصرف من التهديدات الأمنية.وأشار إلى أن "الموضوع القضائي إذا كان يستند على أسس قضائية فعلية، وهذا الأمر نعلم أنه في هذه المرحلة هناك لغط كبير حوله، كنا نعتبر أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه ونحن مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات إنما يبدو الأمور تذهب أكثر بإتجاه تضعضع بعض المؤسسات لحد ما وخاصة بوجود هم لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو الحفاظ على المؤسسات لأنه بالواقع الذي نعيشه في لبنان وبإضمحلال حتى القطاع العام لا نريد إلا تهدئة الأمور حتى لا تضمحل المؤسسات وتفرط الأمور في لبنان، بالتالي ليس من باب الدفاع عن الأشخاص بقدر ما هو الحفاظ على المؤسسات لكي نستطيع أن نعبر من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار في لبنان".كما أوضح درويش أن "استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير واردة، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وإلا نعتبر أن الأمور ستفلت وسيكون لدينا فوضى عارمة، لأن ما يجمع حالياً مؤسسات الدولة هي الحكومة حتى على مستوى الطيف السياسي".ولفت درويش إلى أن "الرئيس ميقاتي يعتبر أن حاكم مصرف لبنان هو على رأس مصرف لبنان وبالتالي هو لم يقم بالتجديد له عندما كان هناك تجديد بالحاكم، هذه كنقطة أولى وكنقطة ثانية لا يدافع عن الأشخاص بقدر ما يدافع عن المؤسسة خصوصاً في مرحلة معينة، علماً أنه في لبنان لا توافق حالياً على بديل، وبالتالي هو يعتمد سياسة ما يتم التوافق عليه وتمريره لأنه يعلم أن لبنان يعيش بمرحلة عدم استقرار وكل أمر خلافي يحاول أن يتجنبه في هذه المرحلة لأن المزيد من الخلافات تعني مزيد من الإنقسام والإهتراء في الدولة اللبنانية فيقارب الموضوع بكل دراية وحنكة".كذلك اعتبر أنه "كمسؤولين وكنائب في البرلمان وككتلة "وسط مستقل" دائماً ندعو لإستقلالية المؤسسات وعدم التدخل بالقضاء لأن هذا الأمر يجنب الجميع المزيد من الخضات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سياسي لبناني: نحن ضد أي تدخل بالقضاء واستقالة ميقاتي غير واردة
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في تطور قضائي لافت، ادعت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، على المدير العام لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان على خلفية منع عناصر "أمن الدولة" من تنفيذ مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واتهم "تيار المستقبل" رئيس الجمهورية ميشال عون بالإدعاء على مدير عام "قوى الأمن الداخلي، بالمقابل رد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، أشار فيه إلى أن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها "المستقبل" ومن يجاريه فيها تهدف إلى عرقة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني.
فيما أصدرت "قوى الأمن الداخلي" بياناً نفت فيه منع عناصر "أمن الدولة" من تنفيذ أمر استدعاء قضائي
، وأوضحت في البيان أن واجبها حماية حاكم المصرف من التهديدات الأمنية.
وقال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش لـ"سبوتنيك" إنه "لا شك أن الإرباك يزيد على مستوى هذا الأمر، كنا نفضل أن تأخذ الأمور مجراها الصحيح من حيث الإدعاءات، ونحن بالنهاية نريد المحافظة على المؤسسات وليس على الأشخاص، وبالتالي بالواقع الذي يعيشه لبنان وتراكم هذا الموضوع وتزايده خاصة في آخر مرحلة، وجب الحفاظ على المؤسسات وبالتالي لا يجب في هذه المرحلة أن يكون هناك المزيد من الإرباك على الساحة الداخلية اللبنانية في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن "الموضوع القضائي إذا كان يستند على أسس قضائية فعلية، وهذا الأمر نعلم أنه في هذه المرحلة هناك لغط كبير حوله، كنا نعتبر أن القضاء يجب أن يأخذ مجراه ونحن مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات إنما يبدو الأمور تذهب أكثر بإتجاه تضعضع بعض المؤسسات لحد ما وخاصة بوجود هم لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو الحفاظ على المؤسسات لأنه بالواقع الذي نعيشه في لبنان وبإضمحلال حتى القطاع العام لا نريد إلا تهدئة الأمور حتى لا تضمحل المؤسسات وتفرط الأمور في لبنان، بالتالي ليس من باب الدفاع عن الأشخاص بقدر ما هو الحفاظ على المؤسسات لكي نستطيع أن نعبر من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار في لبنان".
كما أوضح درويش أن "استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير واردة، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وإلا نعتبر أن الأمور ستفلت وسيكون لدينا فوضى عارمة، لأن ما يجمع حالياً مؤسسات الدولة هي الحكومة حتى على مستوى الطيف السياسي".
وأضاف: "نحن ضد أي تدخل بالقضاء من أي فريق أتى، والرئيس ميقاتي يمارس فصل السلطات ويتمنى من الجميع عدم تدخل السلطة بالقضاء على المستوى السياسي بالقضاء اللبناني".
ولفت درويش إلى أن "الرئيس ميقاتي يعتبر أن حاكم مصرف لبنان هو على رأس مصرف لبنان وبالتالي هو لم يقم بالتجديد له عندما كان هناك تجديد بالحاكم، هذه كنقطة أولى وكنقطة ثانية لا يدافع عن الأشخاص بقدر ما يدافع عن المؤسسة خصوصاً في مرحلة معينة، علماً أنه في لبنان لا توافق حالياً على بديل، وبالتالي هو يعتمد سياسة ما يتم التوافق عليه وتمريره لأنه يعلم أن لبنان يعيش بمرحلة عدم استقرار وكل أمر خلافي يحاول أن يتجنبه في هذه المرحلة لأن المزيد من الخلافات تعني مزيد من الإنقسام والإهتراء في الدولة اللبنانية فيقارب الموضوع بكل دراية وحنكة".
كذلك اعتبر أنه "كمسؤولين وكنائب في البرلمان وككتلة "وسط مستقل" دائماً ندعو لإستقلالية المؤسسات وعدم التدخل بالقضاء لأن هذا الأمر يجنب الجميع المزيد من الخضات".