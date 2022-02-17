https://arabic.sputniknews.com/20220217/سيدة-أمريكية-مكبلة-اليدين-تقفز-من-سفينة-سياحية-1058763132.html

سيدة أمريكية "مكبلة اليدين" تقفز من سفينة سياحية

سيدة أمريكية "مكبلة اليدين" تقفز من سفينة سياحية

قفزت سيدة من متن سفينة سياحية إلى مياه خليج المكسيك، رغم تقييد يديها بالأصفاد، فيما يبحث عنها خفر السواحل الأمريكي في الوقت الحالي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:46+0000

2022-02-17T13:46+0000

2022-02-17T13:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/20/1042792036_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_ed869a030cf459af6cf6d6fe59e241b5.jpg

وكانت سفينة "كرنفال فالور" للرحلات البحرية تبحر خلال رحلتها من "كوزوميل" في المكسيك، إلى "نيو أورلينز" الأمريكية عندما قفزت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من السطح العلوي للسفينة، حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" اليوم الخميس.وحسب مصادر الصحيفة، فإن عناصر أمن السفينة قيدوا السيدة بسبب شكوى إزعاج.وأرسل خفر السواحل فريقين من أطقم طائرات الهليكوبتر لتحديد موقعها، وليس من الواضح كيف انتهى المطاف بالراكبة في الماء، لكن بعض الركاب قالوا "إن يديها كانتا مقيدتين بالأصفاد من قبل رجال الأمن على متن الطائرة قبل الحادث بوقت قصير".ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى نيو أورلينز مساء الخميس 17 فبراير/ شباط، ومع ذلك، اقترح أحد الركاب أن تستدير السفينة للعودة إلى المنطقة التي قفزت فيها المرأة في الماء.وتصل قدرة "كرنفال فالور" الاستيعابية لـ"2980 راكبًا"و 180 من أفراد الطاقم، وتم بناء السفينة في عام 2004 ثم تم إصلاحها في عام 2008.ويلاحظ أنه من بين جميع السفن السياحية الأمريكية، سقط معظم الركاب وأفراد الطاقم من على متن سفن كرنفال، 73 شخصًا منذ عام 2000.ومن المعروف أن هذا الحادث وقع بعد شهرين فقط من غرق امرأة في المحيط الهادئ، وسقوطها عن متن سفينة كرنفال أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/شجار-بين-مراهقين-أمريكيين-يفضي-لاعتقال-صاحب-البشرة-الداكنة-فيديو-1058751667.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم