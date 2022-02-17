https://arabic.sputniknews.com/20220217/شجار-بين-مراهقين-أمريكيين-يفضي-لاعتقال-صاحب-البشرة-الداكنة-فيديو-1058751667.html
شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو
شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا نشب بين مراهقين أمريكيين بعد مشادة كلامية في مجمع تجاري في ولاية نيو جيرسي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:12+0000
2022-02-17T12:12+0000
2022-02-17T12:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/47/1045604760_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_442e5345594838a008bca7bf73a1ae6d.jpg
وقام عنصرا أمن (من غير المؤكد كونهما من الشرطة أو من عناصر أمن المجمع التجاري) باعتقال أحد طرفي الشجار، ولكن ذلك لم يكن موضع جدال المشاهدين، بل إن اختيار عناصر الأمن لاعتقال الشاب ذي البشرة الداكنة هو ما أثار حفيظتهم.اعتقل أفراد الأمن الشاب بناء على لون بشرته دون استقصاء وقائع الشجار، بينما جلس الشاب ذو البشرة البيضاء على الأريكة وكأن شيئا لم يكن.وقال أحد مصوري الحدث: "لقد اعتقلوه لأنه أسود، إنهم محفزون عنصريا".وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة من تبعات العنصرية وأثار نظام العبودية.وأعادت الحادثة للأذهان الحراك الشعبي الذي نشأ إثر حادثة مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد، الذي تم خنقه من قبل شرطي أمريكي أبيض، بعد أن اعتقله دون سبب وجيه، بناء على لون بشرته.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/رجال-بيض-يقتلون-رجلا-أسودا-كان-يمارس-الجري-للاشتباه-بهروبهفيديو-1050633892.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/47/1045604760_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dba2a6fe2fb411732dd36ec4a5b969df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا نشب بين مراهقين أمريكيين بعد مشادة كلامية في مجمع تجاري في ولاية نيو جيرسي.
وقام عنصرا أمن (من غير المؤكد كونهما من الشرطة أو من عناصر أمن المجمع التجاري) باعتقال أحد طرفي الشجار، ولكن ذلك لم يكن موضع جدال المشاهدين، بل إن اختيار عناصر الأمن لاعتقال الشاب ذي البشرة الداكنة هو ما أثار حفيظتهم.
اعتقل أفراد الأمن الشاب بناء على لون بشرته دون استقصاء وقائع الشجار، بينما جلس الشاب ذو البشرة البيضاء على الأريكة وكأن شيئا لم يكن.
وقال أحد مصوري الحدث: "لقد اعتقلوه لأنه أسود، إنهم محفزون عنصريا".
وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة من تبعات العنصرية وأثار نظام العبودية.
وأعادت الحادثة للأذهان الحراك الشعبي الذي نشأ إثر حادثة مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد
، الذي تم خنقه من قبل شرطي أمريكي أبيض، بعد أن اعتقله دون سبب وجيه، بناء على لون بشرته.