عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/شجار-بين-مراهقين-أمريكيين-يفضي-لاعتقال-صاحب-البشرة-الداكنة-فيديو-1058751667.html
شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو
شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا نشب بين مراهقين أمريكيين بعد مشادة كلامية في مجمع تجاري في ولاية نيو جيرسي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:12+0000
2022-02-17T12:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/47/1045604760_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_442e5345594838a008bca7bf73a1ae6d.jpg
وقام عنصرا أمن (من غير المؤكد كونهما من الشرطة أو من عناصر أمن المجمع التجاري) باعتقال أحد طرفي الشجار، ولكن ذلك لم يكن موضع جدال المشاهدين، بل إن اختيار عناصر الأمن لاعتقال الشاب ذي البشرة الداكنة هو ما أثار حفيظتهم.اعتقل أفراد الأمن الشاب بناء على لون بشرته دون استقصاء وقائع الشجار، بينما جلس الشاب ذو البشرة البيضاء على الأريكة وكأن شيئا لم يكن.وقال أحد مصوري الحدث: "لقد اعتقلوه لأنه أسود، إنهم محفزون عنصريا".وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة من تبعات العنصرية وأثار نظام العبودية.وأعادت الحادثة للأذهان الحراك الشعبي الذي نشأ إثر حادثة مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد، الذي تم خنقه من قبل شرطي أمريكي أبيض، بعد أن اعتقله دون سبب وجيه، بناء على لون بشرته.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/رجال-بيض-يقتلون-رجلا-أسودا-كان-يمارس-الجري-للاشتباه-بهروبهفيديو-1050633892.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/47/1045604760_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dba2a6fe2fb411732dd36ec4a5b969df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

شجار بين مراهقين أمريكيين يفضي لاعتقال صاحب البشرة الداكنة... فيديو

12:12 GMT 17.02.2022
© REUTERS / Dustin Chambersاحتجاجات "جورج فلويد" - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في أطلنطا، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
احتجاجات جورج فلويد - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في أطلنطا، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Dustin Chambers
تابعنا عبرGoogle news
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا نشب بين مراهقين أمريكيين بعد مشادة كلامية في مجمع تجاري في ولاية نيو جيرسي.
وقام عنصرا أمن (من غير المؤكد كونهما من الشرطة أو من عناصر أمن المجمع التجاري) باعتقال أحد طرفي الشجار، ولكن ذلك لم يكن موضع جدال المشاهدين، بل إن اختيار عناصر الأمن لاعتقال الشاب ذي البشرة الداكنة هو ما أثار حفيظتهم.
اعتقل أفراد الأمن الشاب بناء على لون بشرته دون استقصاء وقائع الشجار، بينما جلس الشاب ذو البشرة البيضاء على الأريكة وكأن شيئا لم يكن.
وقال أحد مصوري الحدث: "لقد اعتقلوه لأنه أسود، إنهم محفزون عنصريا".
وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة من تبعات العنصرية وأثار نظام العبودية.
مظاهرات ضد العنصرية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
رجال بيض يقتلون رجلا أسود كان يمارس الجري للاشتباه بهروبه...فيديو
6 نوفمبر 2021, 09:53 GMT
وأعادت الحادثة للأذهان الحراك الشعبي الذي نشأ إثر حادثة مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد، الذي تم خنقه من قبل شرطي أمريكي أبيض، بعد أن اعتقله دون سبب وجيه، بناء على لون بشرته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала