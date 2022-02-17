https://arabic.sputniknews.com/20220217/صحيفة-روسيا-تعمل-على-غواصة-عملاقة-طولها-72-مترا-1058725343.html
صحيفة: روسيا تعمل على تطوير غواصة عملاقة طولها 72 مترا
صحيفة: روسيا تعمل على تطوير غواصة عملاقة طولها 72 مترا
تعمل روسيا على تطوير غواصة عملاقة بطول 72 مترًا غير مرئية للرادار. إزاحتها 1300 طن. الغواصة الجديدة مناسبة لحماية المناطق الساحلية ويمكن وضعها بسرعة في مهمة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T04:47+0000
2022-02-17T04:47+0000
2022-02-17T05:06+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تحدثت صحيفة "ميرور" عن تعديل لسفينة الدورية الغاطسة "ستراج"، والتي تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات.تكتب "ميرور" عن هذا الأمر، مشيرةً إلى بيانات مكتب تصميم روبين، الذي صمم سفينة ستراج. كما تلاحظ الصحيفة، يسمح الطول الكبير للغواصة بإضافة عدة وظائف - تقليل رؤيتها للرادار، واستقرار السفينة كمنصة أسلحة. تحتوي الغواصة أيضًا على هوائي سونار ومحطات رادار.السفينة مسلحة إلى أقصى حد - فهي تحمل أربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم، واثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة. قام المهندسون بتحسين المساحة من خلال بناء حظيرة مضغوطة متعددة الوظائف يمكنها تخزين قوارب النجاة وأنظمة الأسلحة الإضافية والطائرات المسيرة. مثل هذه المعدات تجعل ستراج خصمًا خطيرًا حتى بالنسبة للسفن الأكبر بكثير.ستراج هي سفينة غاطسة تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات السطحية. للبحث عن الدخلاء، يمكن استخدام الهوائيات الرادارية والصوتية - وهذا يسمح باكتشاف الأهداف سرًا والاقتراب منها بهدوء.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
صحيفة: روسيا تعمل على تطوير غواصة عملاقة طولها 72 مترا
04:47 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
تعمل روسيا على تطوير غواصة عملاقة بطول 72 مترًا غير مرئية للرادار. إزاحتها 1300 طن. الغواصة الجديدة مناسبة لحماية المناطق الساحلية ويمكن وضعها بسرعة في مهمة قتالية.
تحدثت صحيفة "ميرور" عن تعديل لسفينة الدورية الغاطسة "ستراج"، والتي تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات.
تكتب "ميرور" عن هذا الأمر، مشيرةً إلى بيانات مكتب تصميم روبين، الذي صمم سفينة ستراج. كما تلاحظ الصحيفة، يسمح الطول الكبير للغواصة بإضافة عدة وظائف
- تقليل رؤيتها للرادار، واستقرار السفينة كمنصة أسلحة. تحتوي الغواصة أيضًا على هوائي سونار ومحطات رادار.
السفينة مسلحة إلى أقصى حد - فهي تحمل أربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم، واثنتين من قاذفات الصواريخ الموجهة. قام المهندسون بتحسين المساحة من خلال بناء حظيرة مضغوطة متعددة الوظائف يمكنها تخزين قوارب النجاة وأنظمة الأسلحة الإضافية والطائرات المسيرة. مثل هذه المعدات تجعل ستراج خصمًا خطيرًا حتى بالنسبة للسفن الأكبر بكثير.
ستراج هي سفينة غاطسة تجمع بين مزايا الغواصة وسفينة الدوريات السطحية. للبحث عن الدخلاء، يمكن استخدام الهوائيات الرادارية والصوتية - وهذا يسمح باكتشاف الأهداف سرًا والاقتراب منها بهدوء.