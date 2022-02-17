https://arabic.sputniknews.com/20220217/صحيفة-محمد-صلاح-لا-يريد-تغييرا-في-جهاز-كيروش-قبل-مباراتي-السنغال-1058737859.html
صحيفة: محمد صلاح لا يريد تغييرا في جهاز كيروش قبل مباراتي السنغال
صحيفة: محمد صلاح لا يريد تغييرا في جهاز كيروش قبل مباراتي السنغال
كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لا يريد إجراء أي تغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:12+0000
2022-02-17T14:12+0000
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أخبار مصر الآن
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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر لها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قوله إن صلاح يرفض تغيير الجهاز المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش أو أي أحد من أعضاء الجهاز الفني، وذلك خلال الفترة الحالية.وأضاف المصدر أن محمد صلاح يعتبر إجراء أي تغيير، ضربا لاستقرار الفريق، قبل خوض المباراتين المهمتين أمام المنتخب السنغالي في الدور الحاسم لمونديال قطر 2022.وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة المصري، ناقش خلال اجتماعه الرسمي الأول، أمس الثلاثاء، فكرة إجراء تعديلات أو تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب.وعرض الاتحاد رأي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بشأن هذه الفكرة، وما إن انتهى الأعضاء من الاجتماع حتى استقروا على استمرار الجهاز المعاون لكيروش بالكامل.
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أخبار مصر الآن
صحيفة: محمد صلاح لا يريد تغييرا في جهاز كيروش قبل مباراتي السنغال
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كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لا يريد إجراء أي تغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قبل مباراتي السنغال، التي تأتي في إطار منافسات الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، يومي 25 و28 مارس المقبل.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر لها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قوله إن صلاح يرفض تغيير الجهاز المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش أو أي أحد من أعضاء الجهاز الفني، وذلك خلال الفترة الحالية.
وأضاف المصدر أن محمد صلاح يعتبر إجراء أي تغيير، ضربا لاستقرار الفريق، قبل خوض المباراتين المهمتين أمام المنتخب السنغالي في الدور الحاسم لمونديال قطر 2022.
وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة المصري
، ناقش خلال اجتماعه الرسمي الأول، أمس الثلاثاء، فكرة إجراء تعديلات أو تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب.
وعرض الاتحاد رأي محمد صلاح
، قائد المنتخب الوطني، بشأن هذه الفكرة، وما إن انتهى الأعضاء من الاجتماع حتى استقروا على استمرار الجهاز المعاون لكيروش بالكامل.