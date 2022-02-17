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https://arabic.sputniknews.com/20220217/ضاحي-خلفان-يدعو-الناس-إلى-تقليد-حاكم-دبي-في-ركوب-الدراجات-الهوائية-1058726332.html
ضاحي خلفان يدعو الناس إلى تقليد حاكم دبي في ركوب الدراجات الهوائية
ضاحي خلفان يدعو الناس إلى تقليد حاكم دبي في ركوب الدراجات الهوائية
وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة إلى من يتكاسلون عن ممارسة الرياضة في الإمارات، مؤكدا أن حاكم دبي محمد بن راشد قدم لهم نموذجا يحتذى. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T06:39+0000
2022-02-17T06:39+0000
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها خلفان، على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها، إن "الشيخ محمد حفظه الله بدد لنا كل الأعذار عن عدم مزاولة الرياضة".ولفت إلى أن حاكم دبي أنشأ طريقا خاصا للدراجات بالقرب من المنازل وسار فيه مع فريق دراجات لافتتاحه.وقال نائب رئيس شرطة دبي: "لم يبق لنا أي أعذار لنتكاسل عن مزاولة الرياضة"، مضيفا: "الناس على دين ملوكها".يذكر أن محمد بن راشد، ظهر قبل أيام، على دراجة هوائية استقلها للتجول في ممرات الدراجات التي تم إنشاؤها في دبي بطول أكثر من 500 كيلومترا.ويحرص حاكم دبي على تشجيع الرياضة عن طريق ركوب الدراجات الهوائية، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر بإنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/حاكم-دبي-يتجول-على-دراجة-هوائية-في-المدينة-صور-1058266001.html
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رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ضاحي خلفان يدعو الناس إلى تقليد حاكم دبي في ركوب الدراجات الهوائية

06:39 GMT 17.02.2022
© Photo / twitter/Dhahi_Khalfanضاحي خلفان
ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Photo / twitter/Dhahi_Khalfan
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وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة إلى من يتكاسلون عن ممارسة الرياضة في الإمارات، مؤكدا أن حاكم دبي محمد بن راشد قدم لهم نموذجا يحتذى.
جاء ذلك في تدوينة نشرها خلفان، على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها، إن "الشيخ محمد حفظه الله بدد لنا كل الأعذار عن عدم مزاولة الرياضة".
ولفت إلى أن حاكم دبي أنشأ طريقا خاصا للدراجات بالقرب من المنازل وسار فيه مع فريق دراجات لافتتاحه.
وقال نائب رئيس شرطة دبي: "لم يبق لنا أي أعذار لنتكاسل عن مزاولة الرياضة"، مضيفا: "الناس على دين ملوكها".
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
حاكم دبي يتجول على دراجة هوائية في المدينة... صور
9 فبراير, 14:23 GMT
يذكر أن محمد بن راشد، ظهر قبل أيام، على دراجة هوائية استقلها للتجول في ممرات الدراجات التي تم إنشاؤها في دبي بطول أكثر من 500 كيلومترا.
ويحرص حاكم دبي على تشجيع الرياضة عن طريق ركوب الدراجات الهوائية، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر بإنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات.
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