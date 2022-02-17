https://arabic.sputniknews.com/20220217/ضبط-سائق-سيارة-استخدم-هيكلا-عظميا-للالتفاف-على-القانون-صورة-1058767413.html

ضبط سائق سيارة استخدم "هيكلا عظميا" للالتفاف على القانون... صورة

ضبط سائق سيارة استخدم "هيكلا عظميا" للالتفاف على القانون... صورة

أوقفت شرطة المرور الأمريكية سائق مركبة يقلّ معه راكبا فريدا من نوعه، ألا وهو هيكل عظمي بشري. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T14:20+0000

2022-02-17T14:20+0000

2022-02-17T14:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102418/38/1024183809_0:225:4301:2644_1920x0_80_0_0_cdc6fa4da4f0ac089a3d3200a8496634.jpg

وتوجد على الطرق السريعة الأمريكية ممرات مخصصة للمركبات التي تشغل حيزًا كبيرًا، أو ممرات سيارات عالية الإشغال، وبعبارة أخرى، المركبات التي تقل ركابًا، حسبما ذكره موقع "ميدوزا"، يوم أمس الأربعاء.ونشأت الحاجة لهذه الممرات من أجل تقليل الازدحام المروري، وتلوث الهواء، عن طريق زيادة الحمل على المركبات، ومن الضروري وجود راكب واحد على الأقل في المقصورة، بالإضافة إلى السائق.وهذا ما يفسر دهاء السائق المتطفل على الممر، والذي مع ذلك، لم ينجح بالمرور.وأوضح مسؤول الدورية الذي نشر صورة على موقع تويتر، أن "الهيكل العظمي لا يُحتسب راكبا، فالراكب يجب أن يكون على قيد الحياة".ويتعين على السائق دفع غرامة قدرها 186 دولارًا، غرامة للقيادة بغير وجه حق في ممر مخصص للمركبات متعددة الركاب.ويدفع السائق علاوة على ذلك 200 دولار، غرامة لأولئك الذين يستخدمون الدمى والعارضات كركاب، بما في ذلك الهياكل العظمية، (ليست الحادثة الأولى من نوعها ما يفسر وجود القانون مسبقا).ويذكر أن الهيكل العظمي لم يكن حقيقياً، بل كان من البلاستيك، حيث أن استخدام هيكل حقيقي يقع في بند آخر من العقوبات.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/شجار-بين-مراهقين-أمريكيين-يفضي-لاعتقال-صاحب-البشرة-الداكنة-فيديو-1058751667.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات