https://arabic.sputniknews.com/20220217/طائرة-مسيرة-روسية-جديدة-تستكشف-باطن-الأرض-1058740563.html
طائرة مسيرة روسية جديدة تستكشف باطن الأرض
طائرة مسيرة روسية جديدة تستكشف باطن الأرض
احتوى معرض"NAIS 2022" للطيران المدني على طائرة مسيرة جديدة من صنع روسي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:27+0000
2022-02-17T10:27+0000
2022-02-17T10:59+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وتقدر طائرة "باس- 200"، وهي طائرة هليكوبتر دون طيار، على الاضطلاع بعدة مهام منها البحث عن حقول النفط والغاز الجديدة.وقال أليكسي ماموتكو، المسؤول في شركة "مروحيات روسيا"، في تصريحات صحفية: إن مروحية "باس- 200" تستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 50 كيلوغراما بينما لا تزيد حمولة طائرات الهليكوبتر المسيرة الأخرى على 10 كيلوغرامات، ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية أربع ساعات. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة. ويمكن استخدامها للبحث عما يكمن في باطن الأرض في النهار والليل.ومن المميزات المهمة لطائرة "باس- 200" أنها تستطيع البقاء في مكان واحد في الجو لمدة طويلة، ما يمكّنها من المشاركة في العمليات الاستكشافية.ويُتوقع أن يكون البحث عما يوجد في باطن الأرض واحدا من أنشطة مروحية "باس- 200".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
طائرة مسيرة روسية جديدة تستكشف باطن الأرض
10:27 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
احتوى معرض"NAIS 2022" للطيران المدني على طائرة مسيرة جديدة من صنع روسي.
وتقدر طائرة "باس- 200"، وهي طائرة هليكوبتر دون طيار، على الاضطلاع بعدة مهام منها البحث عن حقول النفط والغاز الجديدة.
وقال أليكسي ماموتكو، المسؤول في شركة "مروحيات روسيا"، في تصريحات صحفية: إن مروحية "باس- 200" تستطيع أن تحمل على متنها ما يزن 50 كيلوغراما بينما لا تزيد حمولة طائرات الهليكوبتر المسيرة الأخرى على 10 كيلوغرامات، ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية أربع ساعات. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة. ويمكن استخدامها للبحث عما يكمن في باطن الأرض في النهار والليل.
ومن المميزات المهمة لطائرة "باس- 200" أنها تستطيع البقاء في مكان واحد في الجو لمدة طويلة، ما يمكّنها من المشاركة في العمليات الاستكشافية.
ويُتوقع أن يكون البحث عما يوجد في باطن الأرض واحدا من أنشطة مروحية "باس- 200".