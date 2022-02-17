https://arabic.sputniknews.com/20220217/طاجيكستان-تصادر-أكثر-من-4-أطنان-مخدرات-في2021-بزيادة-قدرها-68-مقارنة-بـ2020-1058739418.html
طاجيكستان تصادر أكثر من 4 أطنان مخدرات في2021 بزيادة 68% على 2020
طاجيكستان تصادر أكثر من 4 أطنان مخدرات في2021 بزيادة 68% على 2020
صرح مدير وكالة مكافحة المخدرات في طاجيكستان، حبيب الله وحيد زودا، اليوم الخميس، بأن سلطات البلاد نجحت في عام 2021 بمصادرة أكثر من 4 أطنان من المخدرات، ما يزيد... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:06+0000
2022-02-17T10:06+0000
2022-02-17T10:07+0000
أخبار طاجيكستان
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دوشانبي– سبوتنيك. وقال وحيد زودا للصحفيين: "تمت بطاجيكستان في عام 2021، مصادرة أكثر من 4.83 طن من المخدرات، أي بزيادة تفوق 68.4 في المئة أو 1.658 طن عن عام 2020".وأشار وحيد زودا إلى أنه: "في عام 2021، صادرت أجهزة حماية القانون 106 كيلوغرامات من المؤثرات العقلية، بزيادة 2.4 مرة على عام 2020".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان
طاجيكستان تصادر أكثر من 4 أطنان مخدرات في2021 بزيادة 68% على 2020
10:06 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
صرح مدير وكالة مكافحة المخدرات في طاجيكستان، حبيب الله وحيد زودا، اليوم الخميس، بأن سلطات البلاد نجحت في عام 2021 بمصادرة أكثر من 4 أطنان من المخدرات، ما يزيد بأكثر من 68.4 في المئة أو 1.658 طن عن عام 2020.
دوشانبي– سبوتنيك. وقال وحيد زودا للصحفيين: "تمت بطاجيكستان في عام 2021، مصادرة أكثر من 4.83 طن من المخدرات، أي بزيادة تفوق 68.4 في المئة أو 1.658 طن عن عام 2020".
ووفقا للمسؤول الطاجيكي، زاد حجم مصادرة مادة الهيروين المخدرة في عام 2021، مقارنة بعام 2020، بمقدار 2.1 مرة، والحشيش - بمقدار 2.3 مرة.
وأشار وحيد زودا إلى أنه: "في عام 2021، صادرت أجهزة حماية القانون 106 كيلوغرامات من المؤثرات العقلية، بزيادة 2.4 مرة على عام 2020".