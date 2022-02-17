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عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين
عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T19:24+0000
2022-02-17T19:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية "أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين".ودعا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.كما طالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.وشدد عباس تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.في المقابل، عبرت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين. ودعت لضرورة تعاون كافة الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مندوب-فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-الأسبوع-المقبل-لبحث-تطورات-الأراضي-الفلسطينية-1058752389.html
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أخبار فلسطين اليوم

عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين

19:24 GMT 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANالرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين رام الله، الضفة الغربية 26 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين رام الله، الضفة الغربية 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.
جاء ذلك خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
مندوب فلسطين: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية
12:23 GMT
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية "أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين".
ودعا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما طالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
وشدد عباس تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.
في المقابل، عبرت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين. ودعت لضرورة تعاون كافة الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
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