https://arabic.sputniknews.com/20220217/عباس-يطالب-بوقف-ممارسات-إسرائيل-لتقويض-حل-الدولتين-1058778989.html
عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين
عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T19:24+0000
2022-02-17T19:24+0000
2022-02-17T19:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية "أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين".ودعا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.كما طالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.وشدد عباس تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.في المقابل، عبرت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين. ودعت لضرورة تعاون كافة الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مندوب-فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-الأسبوع-المقبل-لبحث-تطورات-الأراضي-الفلسطينية-1058752389.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
عباس يطالب بوقف ممارسات إسرائيل لتقويض حل الدولتين
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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.
جاء ذلك خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وشدد الرئيس الفلسطيني
على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية "أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين".
ودعا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما طالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
وشدد عباس تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.
في المقابل، عبرت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين. ودعت لضرورة تعاون كافة الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.