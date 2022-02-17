https://arabic.sputniknews.com/20220217/فتحي-باشاغا-يجب-الاحتكام-إلى-العقل-لنشيد-ليبيا-1058783857.html

فتحي باشاغا: يجب الاحتكام إلى العقل لنشيد ليبيا

فتحي باشاغا: يجب الاحتكام إلى العقل لنشيد ليبيا

دعا رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى ضرورة التوقف والكف عن الانتقام والتّوحش والكراهية وأن يتم الاحتكام إلى العقل لنشيد الدولة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T23:05+0000

2022-02-17T23:05+0000

2022-02-17T23:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال فتحي باشاغا خلال كلمة له اليوم بمناسبة ذكرى 17 فبراير 2011، إن الثورة كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي,وأشار باشاغا إلى أن الليبيين جميعا عانوا من تدني جودة الحياة، وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة.وأضاف "نعاني من عقوبات دولية فرضت على ليبيا، بسبب بعض مغامرات الساسة دفع ضريبتها المواطن البسيط، كما عانينا من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة وسفك للدماء وتهجير الأبرياء طيلة السنوات الماضية، انقلبت المنحة بالتحرر إلى محنة بالانقسام والتشظي".وقال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب "في هذه الذكرى علينا أن نطرح أسئلة هامة، لماذا قامت الثورة، ولماذا ضحى الشباب بأرواحهم؟ من أجل الفوضى والفساد أم لأجل قيام العدل؟ هل قامت لأجل السلطة أم لأجل قيام الدولة؟ أيعقل بعد 11 عاما أن نستمر في قتل بعضنا البعض، وتخويف بعضنا البعض والمزايدة على بعضنا البعض".وأضاف:وفي وقت سابق، قرار مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

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أخبار ليبيا اليوم