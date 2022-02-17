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فيديو يحدث ضجة لراكب يطرد من طائرة أمريكية بسبب عبارة ضد بايدن
فيديو يحدث ضجة لراكب يطرد من طائرة أمريكية بسبب عبارة ضد بايدن
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يبدو أنه تم طرده من رحلة طيران، بسبب واقعة ‏قناع وجهه، والذي يحمل رسالة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:30+0000
2022-02-17T16:30+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ويظهر الرجل في الفيديو وهو يتجادل مع مضيفة خطوط طيران "أليجيانت"، والتي تشير له إلى "التعليق الذي كتبه هناك" على قناعه الطبي، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.ويحمل التعليق المكتوب على القناع الطبي للرجل عبارة "Let’s Go Brandon"، وهو اتجاه شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر من إدارة بايدن والتغطية الإعلامية للرئيس الأمريكي.وأكدت شركة "أليجيانت" الجوية في بيان لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه تم إبعاد الراكب من الرحلة لتجاهله تعليمات مضيفة الطيران.وقال البيان: "الفيديو المعني يصور جزءا من حادثة تورط فيها راكب لم يمتثل لطلبات متكررة من أفراد الطاقم للالتزام بسياسة أقنعة الوجه الفيدرالية".وتابعت الشركة في بيانها: "تمت إزالة الراكب من الرحلة، وأصدر أمر لاسترادا ثمن رحلته، إن تجاهل التعليمات من أفراد طاقم الرحلة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، وهو سبب للإبعاد من رحلة، إذ يؤدي هذا السلوك إلى خلق بيئة غير آمنة".وأضاف البيان أن "قرار إبعاد الراكب لا يتم اتخاذه بخفة على الإطلاق، ويتم العمل به دائما مع مراعاة سلامة ركابنا وطاقمنا".وفي شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، تبنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سياسة عدم التسامح مطلقا مع سلوك الركاب غير المنضبط، والذي يتضمن الإخفاق في الامتثال لتعليمات أفراد الطاقم.ولم تؤكد شركة طيران "أليجيانت" على وجه التحديد كيف كان الرجل "جامحا"، أو ينتهك سياسة قناع الوجه، أو الدور الذي لعبه أي نقش على قناع وجهه في عملية طرده من الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بايدن-يشتم-صحفيا-بـعبارة-نابيةفيديو-1057046975.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

فيديو يحدث ضجة لراكب يطرد من طائرة أمريكية بسبب عبارة ضد بايدن

16:30 GMT 17.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يبدو أنه تم طرده من رحلة طيران، بسبب واقعة ‏قناع وجهه، والذي يحمل رسالة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏
ويظهر الرجل في الفيديو وهو يتجادل مع مضيفة خطوط طيران "أليجيانت"، والتي تشير له إلى "التعليق الذي كتبه هناك" على قناعه الطبي، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
ويحمل التعليق المكتوب على القناع الطبي للرجل عبارة "Let’s Go Brandon"، وهو اتجاه شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر من إدارة بايدن والتغطية الإعلامية للرئيس الأمريكي.
وأكدت شركة "أليجيانت" الجوية في بيان لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه تم إبعاد الراكب من الرحلة لتجاهله تعليمات مضيفة الطيران.
وقال البيان: "الفيديو المعني يصور جزءا من حادثة تورط فيها راكب لم يمتثل لطلبات متكررة من أفراد الطاقم للالتزام بسياسة أقنعة الوجه الفيدرالية".
وتابعت الشركة في بيانها: "تمت إزالة الراكب من الرحلة، وأصدر أمر لاسترادا ثمن رحلته، إن تجاهل التعليمات من أفراد طاقم الرحلة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، وهو سبب للإبعاد من رحلة، إذ يؤدي هذا السلوك إلى خلق بيئة غير آمنة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
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وأضاف البيان أن "قرار إبعاد الراكب لا يتم اتخاذه بخفة على الإطلاق، ويتم العمل به دائما مع مراعاة سلامة ركابنا وطاقمنا".
وفي شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، تبنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سياسة عدم التسامح مطلقا مع سلوك الركاب غير المنضبط، والذي يتضمن الإخفاق في الامتثال لتعليمات أفراد الطاقم.
ولم تؤكد شركة طيران "أليجيانت" على وجه التحديد كيف كان الرجل "جامحا"، أو ينتهك سياسة قناع الوجه، أو الدور الذي لعبه أي نقش على قناع وجهه في عملية طرده من الطائرة.
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