https://arabic.sputniknews.com/20220217/في-لقطة-طريفة-فان-دايك-يحتضن-لاعب-إنتر-ميلان-احتفالا-بهدف-محمد-صلاح-فيديو-1058782433.html
في لقطة طريفة فان دايك يحتضن لاعب إنتر ميلان احتفالا بهدف محمد صلاح... فيديو
في لقطة طريفة فان دايك يحتضن لاعب إنتر ميلان احتفالا بهدف محمد صلاح... فيديو
أثار الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول دهشة الجماهير خلال مباراة الريدز أمس ضد إنتر ميلان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T21:24+0000
2022-02-17T21:24+0000
2022-02-17T21:24+0000
ليفربول
رياضة
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قدم فان دايك خلال المباراة عرضا قويا، لكن ما فعله خلال احتفال زملائه بالهدف الثاني الذي صنعه بنفسه للمصري محمد صلاح أثار الدهشة.وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، نرى بعد الهدف أن لاعبو ليفربول ذهبوا للاحتفال مع صلاح.ولكن في نفس اللقطة ظهر فان دايك وهو يحتضن مواطنه دينزل دومفريس لاعب إنتر، ما جعل الجماهير تتساءل هل كان يقصد ذلك.وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على الواقعة وعلى تعليقات بعض الجماهير على رد فعل فان دايك.حيث سأل أحدهم: "هل لاحظ أي شخص آخر احتضان فان دايك لدومفريس عندما سجل صلاح الهدف الثاني؟".وسأل آخر: "لماذا احتضن فان دايك دومفريس بعد أن سجل صلاح؟. وقال آخر: "هل رأيت فان دايك يحتضن أحد لاعبي إنتر ميلان عندما سجل صلاح؟ مضحك جدًا"، وقال أحدهم: "أعتقد أنه كان يحاول إبهاجه".وكان ليفربول قد فاز على إنتر ميلان في إيطاليا أمس بنتيجة (2-0)، وسيلتقيان في مباراة الإياب في 8 مارس/ آذار المقبل على ملعب أنفيلد.
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ليفربول, رياضة
في لقطة طريفة فان دايك يحتضن لاعب إنتر ميلان احتفالا بهدف محمد صلاح... فيديو
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أثار الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول دهشة الجماهير خلال مباراة الريدز أمس ضد إنتر ميلان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
قدم فان دايك
خلال المباراة عرضا قويا، لكن ما فعله خلال احتفال زملائه بالهدف الثاني الذي صنعه بنفسه للمصري محمد صلاح أثار الدهشة.
وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، نرى بعد الهدف أن لاعبو ليفربول ذهبوا للاحتفال مع صلاح.
ولكن في نفس اللقطة ظهر فان دايك وهو يحتضن مواطنه دينزل دومفريس لاعب إنتر، ما جعل الجماهير تتساءل هل كان يقصد ذلك.
وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على الواقعة
وعلى تعليقات بعض الجماهير على رد فعل فان دايك.
حيث سأل أحدهم: "هل لاحظ أي شخص آخر احتضان فان دايك لدومفريس عندما سجل صلاح الهدف الثاني؟".
وسأل آخر: "لماذا احتضن فان دايك دومفريس بعد أن سجل صلاح؟.
وقال آخر: "هل رأيت فان دايك يحتضن أحد لاعبي إنتر ميلان عندما سجل صلاح؟ مضحك جدًا"، وقال أحدهم: "أعتقد أنه كان يحاول إبهاجه".
وكان ليفربول
قد فاز على إنتر ميلان في إيطاليا أمس بنتيجة (2-0)، وسيلتقيان في مباراة الإياب في 8 مارس/ آذار المقبل على ملعب أنفيلد.