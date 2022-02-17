https://arabic.sputniknews.com/20220217/قبل-اعتقاله-قناة-عبرية-تكشف-الاتفاق-السري-بين-نتنياهو-ورئيس-هندوراس-السابق-1058750838.html
قبل اعتقاله.. قناة عبرية تكشف الاتفاق السري بين نتنياهو ورئيس هندوراس السابق
قبل اعتقاله.. قناة عبرية تكشف الاتفاق السري بين نتنياهو ورئيس هندوراس السابق
كشفت قناة عبرية النقاب، أمس الأربعاء، عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس المعتقل، خوان أورلاندو هرنانديز. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس الأربعاء، بأن رئيس هندوراس السابق، خوان هرنانديز وافق على نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، بعد اتفاق بينه وبين نتنياهو، حيث وعده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بالعمل على منع تسليمه للولايات المتحدة مقابل نقل السفارة.وذكرت القناة أن زيارة هرنانديز الأخيرة إلى إسرائيل في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، بهدف افتتاح سفارة هندوراس في القدس المحتلة، كانت تهدف، أيضا، إلى نقل رسالة تذكير للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، ومطالبته الالتزام بالاتفاق الذي جرى مع نتنياهو.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية تخلت عن وعودها تجاه هرنانديز، الذي تم اعتقاله، أمس، بتهمة المشاركة في صفقات مخدرات وأسلحة.وفي السياق نفسه، طالبت الولايات المتحدة، هندوراس، رسميا، باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هرنانديز، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه، حيث سلَّم نفسه للشرطة في بلاده.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هذا الطلب يأتي بعد سنوات من التكهن بشأن علاقاته المزعومة بمهربي المخدرات. فيما حاصرت قوات الأمن ليل الاثنين الحي الذي يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم.ولم يتم الإعلان بالتحديد عن التهم التي يواجهها هرنانديز، ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك اتهموه في وقت سابق بأنه متآمر مشارك في قضية تهريب مخدرات.وزعموا أن صعوده السياسي كان مدفوعا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية ارتكاب أي مخالفة.
https://arabic.sputniknews.com/20210624/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يلتقي-رئيس-هندوراس-خلال-افتتاح-السفارة-في-القدس-1049348187.html
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, هندوراس
قبل اعتقاله.. قناة عبرية تكشف الاتفاق السري بين نتنياهو ورئيس هندوراس السابق
12:10 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية النقاب، أمس الأربعاء، عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس المعتقل، خوان أورلاندو هرنانديز.
وأفادت القناة العبرية الـ 12
، مساء أمس الأربعاء، بأن رئيس هندوراس السابق، خوان هرنانديز وافق على نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، بعد اتفاق بينه وبين نتنياهو، حيث وعده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بالعمل على منع تسليمه للولايات المتحدة مقابل نقل السفارة.
وذكرت القناة أن زيارة هرنانديز الأخيرة إلى إسرائيل في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، بهدف افتتاح سفارة هندوراس في القدس المحتلة
، كانت تهدف، أيضا، إلى نقل رسالة تذكير للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، ومطالبته الالتزام بالاتفاق الذي جرى مع نتنياهو.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية تخلت عن وعودها تجاه هرنانديز، الذي تم اعتقاله، أمس، بتهمة المشاركة في صفقات مخدرات وأسلحة.
وفي السياق نفسه، طالبت الولايات المتحدة، هندوراس، رسميا، باعتقال وتسليم رئيسها السابق خوان أورلاندو هرنانديز
، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تركه منصبه، حيث سلَّم نفسه للشرطة في بلاده.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هذا الطلب يأتي بعد سنوات من التكهن بشأن علاقاته المزعومة بمهربي المخدرات. فيما حاصرت قوات الأمن ليل الاثنين الحي الذي يقيم فيه الرئيس السابق، وقررت محكمة العدل العليا عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، لاختيار قاض للتعامل مع طلب التسليم.
ولم يتم الإعلان بالتحديد عن التهم التي يواجهها هرنانديز، ولكن ممثلي الادعاء الفيدراليين في نيويورك اتهموه في وقت سابق بأنه متآمر مشارك في قضية تهريب مخدرات.
وزعموا أن صعوده السياسي كان مدفوعا بأرباح المخدرات، لكن لطالما نفى الرئيس السابق للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية ارتكاب أي مخالفة.