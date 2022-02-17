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قطر تعلن تأخر علاقاتها مع إحدى دول الخليج وتكشف السبب
قطر تعلن تأخر علاقاتها مع إحدى دول الخليج وتكشف السبب
كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تأخر علاقات بلاده مع إحدى دول الخليج بسبب عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:17+0000
2022-02-17T10:17+0000
أخبار قطر اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال ندوة في مركز "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية، لندن، إن "علاقات قطر مع البحرين متأخرة بعض الشيء بسبب عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس بالضخامة التي يتم تصويرها. وأضاف أن "العلاقات بين الدول متباينة، ولكن أعتقد أننا في وضع جيد جدا مقارنة بالعام الماضي"، متابعا: "ربما العلاقات مع البحرين متأخرة بعض الشيء، بسبب عدم اتفاقنا على الآليات التي ستوظف لحل الخلافات، ولكن هذا ليس بالضخامة التي يتم تصويرها".وفي مارس/ آذار من العام الماضي، اتهمت وزارة الخارجية البحرينية قطر بمخالفة مبادئ اتفاق المصالحة الخليجية في مدينة العُلا السعودية الموقع مطلع يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك بسبب برنامج تلفزيوني بثته شبكة الجزيرة القطرية، بجانب ما وصفتها بالمعاملة السيئة من قبل قوات خفر السواحل القطرية لصيادين بحرينيين.وكانت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وألحقت الدول الأربعة قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها.وبعد جهود مضنية بذلتها دولة الكويت وعدد من الدول الأخرى، وقعت الدول الأربع وقطر، مطلع يناير 2021، قرار المصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية.
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أخبار قطر اليوم

قطر تعلن تأخر علاقاتها مع إحدى دول الخليج وتكشف السبب

10:17 GMT 17.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تأخر علاقات بلاده مع إحدى دول الخليج بسبب عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال ندوة في مركز "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية، لندن، إن "علاقات قطر مع البحرين متأخرة بعض الشيء بسبب عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس بالضخامة التي يتم تصويرها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
أمير قطر وبايدن يعلقان على لقائهما الأول... مباحثات مثمرة واهتمام مشترك بشأن الخليج والشرق الأوسط‏
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وأضاف أن "العلاقات بين الدول متباينة، ولكن أعتقد أننا في وضع جيد جدا مقارنة بالعام الماضي"، متابعا: "ربما العلاقات مع البحرين متأخرة بعض الشيء، بسبب عدم اتفاقنا على الآليات التي ستوظف لحل الخلافات، ولكن هذا ليس بالضخامة التي يتم تصويرها".
وتابع الدبلوماسي القطري، "علاقتنا طيبة مع السعودية والإمارات".
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، اتهمت وزارة الخارجية البحرينية قطر بمخالفة مبادئ اتفاق المصالحة الخليجية في مدينة العُلا السعودية الموقع مطلع يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك بسبب برنامج تلفزيوني بثته شبكة الجزيرة القطرية، بجانب ما وصفتها بالمعاملة السيئة من قبل قوات خفر السواحل القطرية لصيادين بحرينيين.
وكانت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وألحقت الدول الأربعة قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها.
وبعد جهود مضنية بذلتها دولة الكويت وعدد من الدول الأخرى، وقعت الدول الأربع وقطر، مطلع يناير 2021، قرار المصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية.
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