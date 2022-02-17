https://arabic.sputniknews.com/20220217/قيادي-بالجيش-الإيراني-قمنا-بالثورة-لظهور-المهدي-المنتظر-1058771928.html
قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر
قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر
قال مسؤول في الجيش الإيراني إن بلاده قامت بالثورة من أجل التمهيد لظهور المهدي المنتظر. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:36+0000
2022-02-17T15:36+0000
2022-02-17T15:36+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705972_0:157:2804:1734_1920x0_80_0_0_b543343df99c301027f32c80de667119.jpg
جاءت تصريحات أمير فولادي، رئيس منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء.وقال فولادي: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شاکل، بل قمنا بالثورة لنكون جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدین" لظهوره.وذكر أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية حدثت تغييرات كبيرة في هيكل وتنظيم وتدريب الجيش، معتبرا أن الجيش قبل الثورة كانت مهمته حماية العرش ولكن بعدها باتت مهمته الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد.وأكد أن القوات المسلحة تكمل بعضها البعض بمعنى أن الجيش يجب أن يكون مكملا للحرس الثوري والعكس صحيح.واعتبر أن مهمة الجيش الردع "حتى يكون الناس في أمان وراحة تامة ولهذا السبب يجب علينا منع عناصر الدول الأخرى من غزو بلادنا. نريد الحفاظ على وحدة الأراضي، واستقلال النظام".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تفاصيل-زيارة-رئيسي-المرتقبة-إلى-قطر-1058755045.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705972_142:0:2663:1891_1920x0_80_0_0_932ff923d3f5bf17cc6358d14804a537.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر
تابعنا عبر
قال مسؤول في الجيش الإيراني إن بلاده قامت بالثورة من أجل التمهيد لظهور المهدي المنتظر.
جاءت تصريحات أمير فولادي، رئيس منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء
.
وقال فولادي: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شاکل، بل قمنا بالثورة لنكون جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدین" لظهوره.
وذكر أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية حدثت تغييرات كبيرة في هيكل وتنظيم وتدريب الجيش، معتبرا أن الجيش قبل الثورة كانت مهمته حماية العرش ولكن بعدها باتت مهمته الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد.
وأكد أن القوات المسلحة تكمل بعضها البعض بمعنى أن الجيش يجب أن يكون مكملا للحرس الثوري
والعكس صحيح.
واعتبر أن مهمة الجيش الردع "حتى يكون الناس في أمان وراحة تامة ولهذا السبب يجب علينا منع عناصر الدول الأخرى من غزو بلادنا. نريد الحفاظ على وحدة الأراضي، واستقلال النظام".