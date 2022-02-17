عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/قيادي-بالجيش-الإيراني-قمنا-بالثورة-لظهور-المهدي-المنتظر-1058771928.html
قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر
قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر
قال مسؤول في الجيش الإيراني إن بلاده قامت بالثورة من أجل التمهيد لظهور المهدي المنتظر. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:36+0000
2022-02-17T15:36+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705972_0:157:2804:1734_1920x0_80_0_0_b543343df99c301027f32c80de667119.jpg
جاءت تصريحات أمير فولادي، رئيس منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء.وقال فولادي: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شاکل، بل قمنا بالثورة لنكون جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدین" لظهوره.وذكر أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية حدثت تغييرات كبيرة في هيكل وتنظيم وتدريب الجيش، معتبرا أن الجيش قبل الثورة كانت مهمته حماية العرش ولكن بعدها باتت مهمته الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد.وأكد أن القوات المسلحة تكمل بعضها البعض بمعنى أن الجيش يجب أن يكون مكملا للحرس الثوري والعكس صحيح.واعتبر أن مهمة الجيش الردع "حتى يكون الناس في أمان وراحة تامة ولهذا السبب يجب علينا منع عناصر الدول الأخرى من غزو بلادنا. نريد الحفاظ على وحدة الأراضي، واستقلال النظام".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تفاصيل-زيارة-رئيسي-المرتقبة-إلى-قطر-1058755045.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103170/59/1031705972_142:0:2663:1891_1920x0_80_0_0_932ff923d3f5bf17cc6358d14804a537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

قيادي بالجيش الإيراني: قمنا بالثورة لظهور المهدي المنتظر

15:36 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareشاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
تابعنا عبرGoogle news
قال مسؤول في الجيش الإيراني إن بلاده قامت بالثورة من أجل التمهيد لظهور المهدي المنتظر.
جاءت تصريحات أمير فولادي، رئيس منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
إيران تكشف تفاصيل زيارة رئيسي المرتقبة إلى قطر
12:55 GMT
وقال فولادي: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شاکل، بل قمنا بالثورة لنكون جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدین" لظهوره.
وذكر أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية حدثت تغييرات كبيرة في هيكل وتنظيم وتدريب الجيش، معتبرا أن الجيش قبل الثورة كانت مهمته حماية العرش ولكن بعدها باتت مهمته الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد.
وأكد أن القوات المسلحة تكمل بعضها البعض بمعنى أن الجيش يجب أن يكون مكملا للحرس الثوري والعكس صحيح.
واعتبر أن مهمة الجيش الردع "حتى يكون الناس في أمان وراحة تامة ولهذا السبب يجب علينا منع عناصر الدول الأخرى من غزو بلادنا. نريد الحفاظ على وحدة الأراضي، واستقلال النظام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала