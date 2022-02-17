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كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي
كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استجابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب إقامة مباراة النادي الأهلي المصري أمام الهلال السوداني دون جماهير. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:03+0000
2022-02-17T13:03+0000
نادي الأهلي
مصر
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وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا اليوم الخميس، شكر فيه "الكاف" على استجابته لطلبه إقامة مباراة الأهلي والهلال، دون جمهور حماية للاعبي النادي الأهلي.من المقرر إقامة المباراة غد الجمعة، على استاد الجوهرة الزرقاء، في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وبحسب نص البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور".
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نادي الأهلي, مصر

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي

13:03 GMT 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استجابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب إقامة مباراة النادي الأهلي المصري أمام الهلال السوداني دون جماهير.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا اليوم الخميس، شكر فيه "الكاف" على استجابته لطلبه إقامة مباراة الأهلي والهلال، دون جمهور حماية للاعبي النادي الأهلي.
من المقرر إقامة المباراة غد الجمعة، على استاد الجوهرة الزرقاء، في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وبحسب نص البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور".
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