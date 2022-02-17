https://arabic.sputniknews.com/20220217/كاف-يستجيب-لطلب-اتحاد-الكرة-المصري-بشأن-الأهلي-1058755698.html
كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي
كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استجابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب إقامة مباراة النادي الأهلي المصري أمام الهلال السوداني دون جماهير. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:03+0000
2022-02-17T13:03+0000
2022-02-17T13:03+0000
نادي الأهلي
مصر
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وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا اليوم الخميس، شكر فيه "الكاف" على استجابته لطلبه إقامة مباراة الأهلي والهلال، دون جمهور حماية للاعبي النادي الأهلي.من المقرر إقامة المباراة غد الجمعة، على استاد الجوهرة الزرقاء، في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وبحسب نص البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الأهلي, مصر
كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري بشأن الأهلي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استجابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب إقامة مباراة النادي الأهلي المصري أمام الهلال السوداني دون جماهير.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا اليوم الخميس، شكر فيه "الكاف" على استجابته لطلبه إقامة مباراة الأهلي والهلال، دون جمهور حماية للاعبي النادي الأهلي.
من المقرر إقامة المباراة غد الجمعة، على استاد الجوهرة الزرقاء، في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وبحسب نص البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور".