https://arabic.sputniknews.com/20220217/كبير-المستشارين-الطبيين-لـ-بايدن-حان-الوقت-لعودة-الأمريكيين-إلى-الحياة-الطبيعية-1058770319.html
كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية
كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية
أكد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الوقت قد حان لعودة الأمريكيين إلى حياتهم الطبيعية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:03+0000
2022-02-17T15:03+0000
2022-02-17T15:04+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب تصريحات لـ رويترز، قال فاوتشي "الولايات المتحدة الأمريكية تواجه خيارات صعبة، حيث إنه لا يوجد حل مثالي لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المواطنين وحمايتهم من عواقب إجراءات احتواء الوباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية".وفيما أوضح فاوتشي أن "سياسات الوقاية شديدة الصرامة يمكنها أيضا أن تضر بالصحة العقلية للأطفال وبنموهم"، اعترف بأن "السياسات التي تتخذها الولايات للتخفيف من إجراءات كورونا قد يترتب عليها المزيد من الإصابات".تأكيدات فاوتشي تأتي بينما لا تزال أرقام الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة، حيث يدور عدد الوفيات اليومي في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حول الألفي وفاة، معظمهم من غير المحصنين بلقاحات كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-تؤجل-الاجتماع-الخاص-بمنح-لقاحات-كورونا-للأطفال-دون-الخامسة-1058434889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية
15:03 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أكد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الوقت قد حان لعودة الأمريكيين إلى حياتهم الطبيعية.