عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/كبير-المستشارين-الطبيين-لـ-بايدن-حان-الوقت-لعودة-الأمريكيين-إلى-الحياة-الطبيعية-1058770319.html
كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية
كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية
أكد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الوقت قد حان لعودة الأمريكيين إلى حياتهم الطبيعية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:03+0000
2022-02-17T15:04+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75f2924eac4bdfab2d68667831e2f9d5.jpg
وحسب تصريحات لـ رويترز، قال فاوتشي "الولايات المتحدة الأمريكية تواجه خيارات صعبة، حيث إنه لا يوجد حل مثالي لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المواطنين وحمايتهم من عواقب إجراءات احتواء الوباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية".وفيما أوضح فاوتشي أن "سياسات الوقاية شديدة الصرامة يمكنها أيضا أن تضر بالصحة العقلية للأطفال وبنموهم"، اعترف بأن "السياسات التي تتخذها الولايات للتخفيف من إجراءات كورونا قد يترتب عليها المزيد من الإصابات".تأكيدات فاوتشي تأتي بينما لا تزال أرقام الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة، حيث يدور عدد الوفيات اليومي في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حول الألفي وفاة، معظمهم من غير المحصنين بلقاحات كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-تؤجل-الاجتماع-الخاص-بمنح-لقاحات-كورونا-للأطفال-دون-الخامسة-1058434889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401390_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_c5c13b896c5a3c2823540ab4425d4c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية

كبير مستشاري بايدن الطبيين: حان الوقت لعودة الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية

15:03 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 17.02.2022)
© REUTERS / POOLمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
أكد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الوقت قد حان لعودة الأمريكيين إلى حياتهم الطبيعية.
وحسب تصريحات لـ رويترز، قال فاوتشي "الولايات المتحدة الأمريكية تواجه خيارات صعبة، حيث إنه لا يوجد حل مثالي لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المواطنين وحمايتهم من عواقب إجراءات احتواء الوباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية".
تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح كورونا المستجد في الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
أمريكا تؤجل الاجتماع الخاص بمنح لقاحات "كورونا" للأطفال دون الخامسة
11 فبراير, 20:21 GMT
وفيما أوضح فاوتشي أن "سياسات الوقاية شديدة الصرامة يمكنها أيضا أن تضر بالصحة العقلية للأطفال وبنموهم"، اعترف بأن "السياسات التي تتخذها الولايات للتخفيف من إجراءات كورونا قد يترتب عليها المزيد من الإصابات".
تأكيدات فاوتشي تأتي بينما لا تزال أرقام الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة، حيث يدور عدد الوفيات اليومي في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حول الألفي وفاة، معظمهم من غير المحصنين بلقاحات كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала