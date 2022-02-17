https://arabic.sputniknews.com/20220217/كلام-نصرالله-عن-قدرات-المقاومة-رؤية-استراتيجية-للردع-أم-لتغيير-معادلة-الصراع-1058756403.html
كلام نصرالله عن قدرات المقاومة رؤية استراتيجية للردع أم لتغيير معادلة الصراع
كلام نصرالله عن قدرات المقاومة رؤية استراتيجية للردع أم لتغيير معادلة الصراع
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، يوم الأربعاء الماضي، أن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه الموجودة لديه بالآلاف... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:04+0000
2022-02-17T13:04+0000
2022-02-17T13:04+0000
راديو
نافذة على لبنان
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كلام نصرالله عن قدرات المقاومة رؤية استراتيجية للردع أم لتغيير معادلة الصراع
كلام نصرالله عن قدرات المقاومة رؤية استراتيجية للردع أم لتغيير معادلة الصراع
يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ولفت البدوي إلى أن إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
كلام نصرالله عن قدرات المقاومة رؤية استراتيجية للردع أم لتغيير معادلة الصراع
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، يوم الأربعاء الماضي، أن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه الموجودة لديه بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، كما بدأ منذ سنوات بتصنيع المسيرات، والمقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"أعتقد أن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كان كلاما استراتيجيا في مجال الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهو خطاب متطور جدا، ويرسل رسائل في عدة اتجاهات، وخصوصا باتجاه الإسرائيليين، ليفهموا أن معادلة الصراع تغيرت، خاصة في ظل الوهن الذي الذي أصاب إسرائيل قيادة وشعبا ونخبا".
"نصرالله يشير في كلامه إلى تعاظم قوة المقاومة في امتلاكها الأسلحة الرادعة للعدو الإسرائيلي، وأنها أصبحت قادرة على تصنيع المسيرات، وتحويل الصواريخ الموجودة لديها إلى صواريخ دقيقة، كما كشف نصرالله عن امتلاك حزبه نظاما دفاعيا جويا، وهذا ما يخشى منه الإسرائيليون بشكل كبير، لأنه يمكن أن يكسر التوازن ويغير معادلة الصراع".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...