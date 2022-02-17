https://arabic.sputniknews.com/20220217/لبنان-يتعاقد-مع-شركة-فرنسية-لإدارة-وتشغيل-محطة-حاويات-مرفأ-بيروت-1058740173.html
لبنان يتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت
لبنان يتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت
تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:20+0000
2022-02-17T10:20+0000
2022-02-17T10:20+0000
لبنان
أخبار فرنسا
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الخميس: إن لبنان منح شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء بيروت لمدة 10 سنوات.وقال الوزير إن العقد يشمل 33 مليون دولار ستدفعها الشركة الفرنسية لتطوير العمل داخل الميناء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شروط العقد.وأبدت الشركة التزامها بالإسهام في إعادة بناء اقتصاد لبنان، قائلة: "نحن ملتزمون تماما بالمساهمة في إعادة بناء اقتصاد لبنان".وأدى انفجار هائل في مرفأ بيروت في عام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/السلطات-اللبنانية-تضبط-13-طنا-من-المخدرات-في-مرفأ-بيروت-فيديو-1057271190.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار فرنسا
لبنان يتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت
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تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الخميس: إن لبنان منح شركة
"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء بيروت لمدة 10 سنوات.
وقال الوزير إن العقد يشمل 33 مليون دولار ستدفعها الشركة الفرنسية لتطوير العمل داخل الميناء
، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شروط العقد.
من جانبها قالت الشركة الفرنسية إن بداية عملها في محطة حاويات مرفأ بيروت ستكون في مارس 2022 وستستمر عشر سنوات.
وأبدت الشركة
التزامها بالإسهام في إعادة بناء اقتصاد لبنان، قائلة: "نحن ملتزمون تماما بالمساهمة في إعادة بناء اقتصاد لبنان".
وتسيطر عائلة سعادة الفرنسية اللبنانية على "سي إم إيه سي جي إم" وانضمت المجموعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.
وأدى انفجار هائل
في مرفأ بيروت في عام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990.