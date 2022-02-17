https://arabic.sputniknews.com/20220217/لوغانسك-وسائل-إعلام-غربية-وصلت-إلى-مناطق-سيطرة-كييف-في-دونباس-1058780717.html
لوغانسك: وسائل إعلام غربية وصلت إلى مناطق سيطرة كييف في دونباس
لوغانسك: وسائل إعلام غربية وصلت إلى مناطق سيطرة كييف في دونباس
رصدت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) وصول وسائل إعلام أجنبية إلى الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونباس. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T20:08+0000
2022-02-17T20:08+0000
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لوغانسك- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك إيفان فيليبونينكو للصحفيين، إن الخطوة تهدف إلى "دعم العملية الهجومية للقوات الأوكرانية".في وقت سابق، نشر عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تنفيذ قوات لوغانسك قصفا طال روضة أطفال في المنطقة التي تسيطر عليها كييف.واتهمت قوات كييف بنشر "أخبار كاذبة"، قائلة إن "الصور التي نشرها مروجو الدعاية الأوكرانيون تظهر دمارا خطيرا للجدران، فيما كانت النوافذ سليمة تماما". وقالت القوات إن أي شخص شاهد الأضرار التي لحقت بالمباني من جراء القصف الحقيقي سيقول إن هذه صور مسرحية.من جانبه علق فيليبونينكو على وصول وسائل الإعلام قائلا إن يأتي "من أجل تغطية الأحداث في دونباس في الاتجاه الصحيح بالنسبة للغرب، وتقديم الدعم الإعلامي للعملية الهجومية وتبرير تكثيف العمليات العسكرية لأوكرانيا في أعين المجتمع العالمي".وأوضح أن ممثلي وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك القنوات التلفزيونية الأمريكية "سي إن إن" و"إن بي سي" والتلفزيوني الروماني "أنتينا تي في" وصلوا إلى مناطق المستوطنات (التي تسيطر عليها كييف) في لوغانسكا وششاستيا وكريمسكي، اليوم برفقة ضباط من المركز 74 للمعلومات والعمليات النفسية.وأوضح أنه لنفس الغرض، من المقرر وصول أطقم تلفزيونية من ألبانيا وبلجيكا وجورجيا ولاتفيا ولوكسمبورغ ومقدونيا الشمالية بداية الأسبوع المقبل.وشدد فيليبونينكو "نعتقد أن هذه المهزلة ملفقة خصيصا لهؤلاء ممثلي وسائل الإعلام"، في إشارة إلى واقعة قصف روضة الأطفال الذي تحدثت عنه كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجيش-الأوكراني-يعلن-تعرضه-لقصف-مدفعي-شرقي-البلاد-والبنتاغون-يعلق-1058770462.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, جمهورية لوغانسك الشعبية
لوغانسك: وسائل إعلام غربية وصلت إلى مناطق سيطرة كييف في دونباس
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رصدت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد) وصول وسائل إعلام أجنبية إلى الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونباس.
لوغانسك- سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك إيفان فيليبونينكو للصحفيين، إن الخطوة تهدف إلى "دعم العملية الهجومية للقوات الأوكرانية".
في وقت سابق، نشر عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تنفيذ قوات لوغانسك قصفا طال روضة أطفال
في المنطقة التي تسيطر عليها كييف.
واتهمت قوات كييف بنشر "أخبار كاذبة"، قائلة إن "الصور التي نشرها مروجو الدعاية الأوكرانيون تظهر دمارا خطيرا للجدران، فيما كانت النوافذ سليمة تماما". وقالت القوات إن أي شخص شاهد الأضرار التي لحقت بالمباني من جراء القصف الحقيقي سيقول إن هذه صور مسرحية.
من جانبه علق فيليبونينكو على وصول وسائل الإعلام قائلا إن يأتي "من أجل تغطية الأحداث في دونباس في الاتجاه الصحيح بالنسبة للغرب
، وتقديم الدعم الإعلامي للعملية الهجومية وتبرير تكثيف العمليات العسكرية لأوكرانيا في أعين المجتمع العالمي".
وأوضح أن ممثلي وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك القنوات التلفزيونية الأمريكية "سي إن إن" و"إن بي سي" والتلفزيوني الروماني "أنتينا تي في" وصلوا إلى مناطق المستوطنات (التي تسيطر عليها كييف) في لوغانسكا وششاستيا وكريمسكي، اليوم برفقة ضباط من المركز 74 للمعلومات والعمليات النفسية.
وأوضح أنه لنفس الغرض، من المقرر وصول أطقم تلفزيونية من ألبانيا وبلجيكا وجورجيا ولاتفيا ولوكسمبورغ ومقدونيا الشمالية بداية الأسبوع المقبل.
وشدد فيليبونينكو "نعتقد أن هذه المهزلة ملفقة خصيصا لهؤلاء ممثلي وسائل الإعلام"، في إشارة إلى واقعة قصف روضة الأطفال الذي تحدثت عنه كييف.