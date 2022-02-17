https://arabic.sputniknews.com/20220217/لو-فيغارو-بايدن--يواصل-اختراع-ابتكارات-استراتيجية-على-الساحة-الدولية-1058738734.html
"لو فيغارو": بايدن يواصل اختراع "ابتكارات استراتيجية" على الساحة الدولية
"لو فيغارو": بايدن يواصل اختراع "ابتكارات استراتيجية" على الساحة الدولية
استخلص الرئيس الأمريكي جو بايدن على عجل استنتاجات بشأن التدريبات العسكرية الروسية، معتبرا إياها "تهديدًا وشيكًا" لأوكرانيا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T09:44+0000
2022-02-17T09:44+0000
2022-02-17T09:45+0000
روسيا
العالم
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رأى الصحفي رينود جيرار، في مقال لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي يواصل اختراع "ابتكارات استراتيجية" على الساحة الدولية.وبحسب الصحفي كانت الهستيريا التي لا يمكن تفسيرها بشأن "الغزو" الروسي في المرتبة الثالثة بالفعل على قائمة بايدن، الأول كان مفهوم الانسحاب السريع للقوات من أفغانستان، والثاني هو إنشاء تحالف دفاع AUKUS مع أستراليا والمملكة المتحدة. وأشار كاتب المقال بشكل ساخر إلى أنه في الموقف مع تواريخ "الهجوم" على أوكرانيا، بدأت المخابرات الأمريكية في "تبسيط الافتراءات" مقارنة بالاتهامات ضد العراق في عام 2003. ومع ذلك، فإن سلوك بايدن نفسه، الذي حث الدبلوماسيين الأمريكيين على الإجلاء على عجل من كييف، يثير معظم الأسئلة.مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد أخاف بالفعل المستثمرين بسلوكه وعاقب الاقتصاد الأوكراني بما فيه الكفاية.وشدد الصحفي على أنه في الآونة الأخيرة لم تقع حادثة واحدة بين موسكو وكييف، ولا يوجد سبب للحديث عن "غزو" محتمل. وأوضح أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل جيوسياسي كلاسيكي، ومهمته الرئيسية هي أمن البلاد. ونتيجة لذلك، فإنه غير مقبول على الإطلاق بالنسبة له، ولا سيما دخول أوكرانيا إلى الناتو، ولا يمكن القول إن هذا الطلب فاضح للغاية. خلال الشهر الماضي، حددت وسائل الإعلام الغربية عدة مرات تاريخ وحتى وقت "غزو" أوكرانيا. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية ، في إشارة إلى أجهزة المخابرات الأمريكية، إن هجوم القوات الروسية سيبدأ في 16 فبراير في الساعة الثالثة صباحًا. ردًا على مثل هذه التصريحات، اقترح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، مازحا، أن الأوكرانيين ضبطوا منبهًا لذلك حتى لا يغرقوا في النوم. ويتهم الغرب روسيا بتصعيد الموقف حول أوكرانيا. هذا ونفى الكرملين ووزارة الخارجية الروسية كل الاتهامات، مؤكدين أن الروس غير متورطين في الصراع الأوكراني الداخلي ولا ينتهكون أي اتفاقيات، على عكس كييف التي ترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك. وتعتقد موسكو أن مثل هذه التصريحات تستخدم لزيادة الوجود العسكري للدول الغربية بالقرب من الحدود الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
"لو فيغارو": بايدن يواصل اختراع "ابتكارات استراتيجية" على الساحة الدولية
09:44 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
استخلص الرئيس الأمريكي جو بايدن على عجل استنتاجات بشأن التدريبات العسكرية الروسية، معتبرا إياها "تهديدًا وشيكًا" لأوكرانيا.
رأى الصحفي رينود جيرار، في مقال لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي يواصل اختراع "ابتكارات استراتيجية" على الساحة الدولية.
وبحسب الصحفي كانت الهستيريا التي لا يمكن تفسيرها بشأن "الغزو" الروسي في المرتبة الثالثة بالفعل على قائمة بايدن، الأول كان مفهوم الانسحاب السريع للقوات من أفغانستان، والثاني هو إنشاء تحالف دفاع AUKUS مع أستراليا والمملكة المتحدة.
وأشار كاتب المقال بشكل ساخر إلى أنه في الموقف مع تواريخ "الهجوم"
على أوكرانيا، بدأت المخابرات الأمريكية في "تبسيط الافتراءات" مقارنة بالاتهامات ضد العراق في عام 2003. ومع ذلك، فإن سلوك بايدن نفسه، الذي حث الدبلوماسيين الأمريكيين على الإجلاء على عجل من كييف، يثير معظم الأسئلة.
وقال جيرار، في مقاله: "إذا كان بايدن يحب الأوكرانيين كثيرا، فلماذا يدعو المواطنين الأمريكيين إلى الفرار من أوكرانيا؟ لأنه لا يستطيع، مواجهة الدب الروسي الشرير، أن يضع الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الأمريكيين في نفس الخطر الذي يواجهه ثلاثة ملايين أوكراني يعيشون في كييف. هل أنت متأكد تمامًا من أنك ستجبر الألمان بسبب الهيستريا التي لديك على التخلي عن الغاز الروسي من أجل شراء الصخر الزيتي الأمريكي، وهو أغلى بعدة مرات؟".
مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد أخاف بالفعل المستثمرين بسلوكه وعاقب الاقتصاد الأوكراني بما فيه الكفاية.
وشدد الصحفي على أنه في الآونة الأخيرة لم تقع حادثة واحدة بين موسكو وكييف، ولا يوجد سبب للحديث عن "غزو" محتمل. وأوضح أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل جيوسياسي كلاسيكي، ومهمته الرئيسية هي أمن البلاد. ونتيجة لذلك، فإنه غير مقبول على الإطلاق بالنسبة له، ولا سيما دخول أوكرانيا إلى الناتو، ولا يمكن القول إن هذا الطلب فاضح للغاية.
ووجه جيرار سؤال، قال فيه: "دعونا نسأل أنفسنا سؤالا واحدا: كيف سيكون رد فعل واشنطن إذا دخلت روسيا في تحالف عسكري مع المكسيك ونشرت صواريخ هناك تستهدف البنية التحتية الأمريكية؟" قال جيرار.
خلال الشهر الماضي، حددت وسائل الإعلام الغربية عدة مرات تاريخ وحتى وقت "غزو" أوكرانيا. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية ، في إشارة إلى أجهزة المخابرات الأمريكية، إن هجوم القوات الروسية سيبدأ في 16 فبراير في الساعة الثالثة صباحًا. ردًا على مثل هذه التصريحات، اقترح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، مازحا، أن الأوكرانيين ضبطوا منبهًا لذلك حتى لا يغرقوا في النوم.
ويتهم الغرب روسيا بتصعيد الموقف حول أوكرانيا. هذا ونفى الكرملين ووزارة الخارجية الروسية كل الاتهامات، مؤكدين أن الروس غير متورطين في الصراع الأوكراني الداخلي ولا ينتهكون أي اتفاقيات، على عكس كييف التي ترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك. وتعتقد موسكو أن مثل هذه التصريحات تستخدم لزيادة الوجود العسكري للدول الغربية بالقرب من الحدود الروسية.