عربي
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
https://arabic.sputniknews.com/20220217/ليبيا-لن-تكون-إلا-واحدة-الدبيبة-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-الليبي-1058773971.html
ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي
ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:31+0000
2022-02-17T16:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg
وكتب الدبيبة على حسابه بـ"تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.وتحل الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي .وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_254c434bb47011ea1c32ca625d42e316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي

16:31 GMT 17.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011.
وكتب الدبيبة على حسابه بـ"تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".
وتابع "ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".
ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
وتحل الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي .
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала