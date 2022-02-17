https://arabic.sputniknews.com/20220217/ليبيا-لن-تكون-إلا-واحدة-الدبيبة-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-الليبي-1058773971.html
ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي
ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:31+0000
2022-02-17T16:31+0000
2022-02-17T16:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وكتب الدبيبة على حسابه بـ"تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.وتحل الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي .وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا لن تكون إلا واحدة... الدبيبة يوجه رسالة إلى الشعب الليبي
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011.
وكتب الدبيبة على حسابه بـ"تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".
وتابع "ليبيا
لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".
ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
وتحل الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي .
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار
، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.