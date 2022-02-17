https://arabic.sputniknews.com/20220217/ليبيا--11-عاماً-على-الثورة-والأزمة-متواصلة--1058766252.html
ليبيا ... 11 عاماً على "الثورة".. والأزمة متواصلة
ليبيا ... 11 عاماً على "الثورة".. والأزمة متواصلة
تناقش الحلقة حلول الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة في ليبيا، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وتواصل حالة الفوضى السياسية والانقسام بين مؤسسات... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:04+0000
2022-02-17T14:04+0000
2022-02-17T14:04+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا ... 11 عاماً على "الثورة".. والأزمة متواصلة
ليبيا ... 11 عاماً على "الثورة".. والأزمة متواصلة
ومنذ ذلك الحين، عرفت البلاد نحو 9 حكومات، ودخلت في حربين أهليتين، ولكن التوافقات السياسي التي عقبت ذلك، لم تنفذ، وما زالت البلاد تعيش حالة انقسام بين مؤسسات الدولة.الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أوضح أن "استمرارا الأزمة في ليبيا يعود لوجود ميلشيات عسكرية، هي من تتحكم في واقع الحال بالأوضاع في البلاد".وأوضح، في حديث لـ "بانوراما"إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا ... 11 عاماً على "الثورة".. والأزمة متواصلة
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تناقش الحلقة حلول الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة في ليبيا، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وتواصل حالة الفوضى السياسية والانقسام بين مؤسسات الدولة.
ومنذ ذلك الحين، عرفت البلاد نحو 9 حكومات، ودخلت في حربين أهليتين، ولكن التوافقات السياسي التي عقبت ذلك، لم تنفذ، وما زالت البلاد تعيش حالة انقسام بين مؤسسات الدولة.
الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أوضح أن "استمرارا الأزمة في ليبيا يعود لوجود ميلشيات عسكرية، هي من تتحكم في واقع الحال بالأوضاع في البلاد".
وأوضح، في حديث لـ "بانوراما
"
أن "ليبيا دخلت دوامة أزمة قد يطول أمدها لوقت أطول، بحكم التناقض في الولاءات، وتحكم الأجندات الخارجية في واقع البلاد".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...