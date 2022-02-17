https://arabic.sputniknews.com/20220217/ليفربول-يشيد-بمحمد-صلاح-برسالة-باللغة-العربية-1058739789.html
ليفربول يشيد بمحمد صلاح برسالة باللغة العربية
ليفربول يشيد بمحمد صلاح برسالة باللغة العربية
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع "تويتر"، إشادة بمهاجمه المصري محمد صلاح باللغة العربية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:09+0000
2022-02-17T10:09+0000
2022-02-17T10:09+0000
ليفربول
أخبار دوري أبطال أوروبا
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جاءت إشادة ليفربول بنجمه المصري، محمد صلاح، بعد فوز الريدز، مساء أمس الأربعاء، على مضيفه إنتر ميلان، في الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ونشر ليفربول صورة للاعب محمد صلاح معلقا عليها بالعبارة العربية: "ثق في صلاح تجد الفلاح".يشار إلى أن محمد صلاح تمكن، في مباراة أمس، من تسجيل الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.وتمكن ليفربول من الفوز أمس على مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-0.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/ليفربول-يحقق-فوزا-صعبا-على-بيرنلي-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1058511619.html
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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول يشيد بمحمد صلاح برسالة باللغة العربية
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نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع "تويتر"، إشادة بمهاجمه المصري محمد صلاح باللغة العربية.
جاءت إشادة ليفربول
بنجمه المصري، محمد صلاح، بعد فوز الريدز، مساء أمس الأربعاء، على مضيفه إنتر ميلان، في الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ونشر ليفربول صورة للاعب محمد صلاح معلقا عليها بالعبارة العربية: "ثق في صلاح تجد الفلاح".
يشار إلى أن محمد صلاح تمكن، في مباراة أمس، من تسجيل الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
وتمكن ليفربول من الفوز أمس على مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-0.