https://arabic.sputniknews.com/20220217/مؤتمر-ميونيخ-للأمن-ينطلق-غدا-دون-مشاركة-روسيا-1058764318.html

مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق غدا دون مشاركة روسيا

مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق غدا دون مشاركة روسيا

ينطلق مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن لعام 2022 بشكل فعلي، غدا الجمعة، بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي للمؤتمر وليس افتراضيا بسبب جائحة كورونا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:58+0000

2022-02-17T13:58+0000

2022-02-17T13:58+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104500/93/1045009330_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b3312cc34c081b322841863e651a56c0.jpg

القاهرة - سبوتنيك. يأتي المؤتمر في وقت تشهد العديد من الملفات السياسية والدفاعية على الساحة العالمية تطورات سريعة تشمل تداعيات كورونا وأزمات المناخ والطاقة ووضع الصين عالميا، كما يطرح تساؤلات حول بنية النظم الأمنية.وتضاف إلى ذلك المباحثات مع إيران حول الاتفاق النووي والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأوروبية الأمريكية المستمرة لاحتواء هذا التوتر.وينعقد المؤتمر هذا العام دون مشاركة روسيا رغم أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستحتل مساحة كبيرة من النقاشات في المؤتمر.وقال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولغانغ إشينغر، خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إنه "وجه الدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف"، مضيفا: "لكن لسوء الحظ تم رفض ذلك".وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريح، أمس الأربعاء، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يناقش مع الحلفاء والشركاء الجهود الجارية لحث روسيا على خفض التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية، إضافة إلى الاستعداد لفرض تكلفة باهظة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا".وستحتل النقاشات حول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران جانبا ملحوظا من المناقشات في المؤتمر، حيث سيشارك مسؤولون كبار من كل الدول المنخرطة في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق، مثل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والفرنسي جان إيف لودريان، إضافة إلى مسؤولين عن الاتحاد الأوروبي.وتشير تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي إلى أن الوصول إلى اتفاق مع إيران حول أنشطتها النووية وشيك، بعد نحو عام من مفاوضات فيينا.وتم نشر تقرير المؤتمر لعام 2022، قبل عدة أيام تحت عنوان "التغلب على العجز"، وهو تقرير يصف شعورا جماعيا بالعجز لدى بعض الدول والمجتمعات أمام التحديات الكبيرة التي واجهها العالم خاصة في عام 2020 بعد اندلاع جائحة كورونا.وأوضح التقرير أن عام 2021 لم يكن عاما للتفاؤل، حيث هيمنت أزمة جديدة على العالم كل شهر ما ضاعف من الشعور بالعجز أمام هذه الأزمات.وأشار التقرير إلى أن التطورات في أفغانستان، أثارت تساؤلات حول الدور الأوروبي في الساحل الأفريقي، فبالرغم من أن هذا الإقليم شهد جهودا هائلة لبناء السلام منذ عام 2013، إلا أن الوضع الأمني هناك في تدهور مستمر، كما أشار التقرير إلى عدد من الأزمات في العالم، مثل التوترات في القرن الأفريقي والخليج، وارتفاع نسبة عدم المساواة، وكذلك مشاكل سلاسل التوريد العالمية.ومن المقرر أن تنعقد فعاليات المؤتمر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير/ شباط في ميونيخ، ولكن بمشاركة عدد أقل من الضيوف والصحفيين والوفود الرسمية لضمان الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.ويقول الموقع الرسمي للمؤتمر، إنه سيشارك في نسخة هذا العام عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية، أبرزهم والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة والسعودية وإيران والإمارات والبحرين وألمانيا وتركيا وإسرائيل وقطر وإيطاليا وفرنسا واليونان.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/دبلوماسي-ألماني-برلين-تفعل-المستحيل-لحث-موسكو-على-المشاركة-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-1058533564.html

https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-يفتقد-الموضوعية-وتسيطر-عليه-وجهة-نظر-واحدة-1058438766.html

https://arabic.sputniknews.com/20201209/مؤتمرميونيخ-للأمن-يؤجل-لقائه-بسبب-وباء-كورونا-1047454058.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا