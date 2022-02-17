https://arabic.sputniknews.com/20220217/ماكرون-التحركات-الفرنسية-في-مالي-لم-تكن-فاشلة-1058736788.html
ماكرون: التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة
ماكرون: التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة، مضيفا: "باريس ستعمل على زيادة الدعم الأمني لدول الساحل الأفريقي خلال أسابيع". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال في باريس، اليوم الخميس: "سنواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وعندما يتطلب الأمر تدخلا عسكريا سنكون موجودين".وتابع الرئيس الفرنسي: "لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف"، وذلك تعليقا على قرار سحب فرنسا وحلفائها لقواتهم العسكرية من مالي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس.وتابع: "فرنسا تدخلت في مالي لمكافحة الإرهاب بناء على طلب من باماكو والسلطات الحالية لا تضع مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها"، مضيفا: "لولا تدخل فرنسا لسقطت باماكو في يد الإرهابيين".وأوضح ماكرون أن "هناك من يدلون بتصريحات عدائية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي في مالي"، مضيفا: "سنتأكد من أن يتم انسحاب قواتنا من مالي بشكل آمن".ولفت ماكرون إلى أن الانسحاب سينتهي بحلول يونيو/ حزيران المقبل، مشيرا إلى أن القوى الأوروبية التي ستغادر مالي ستتمركز في النيجر.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/فرنسا-تبدأ-الانسحاب-من-مالي-1058729073.html
https://arabic.sputniknews.com/20220215/فرنسا-الظروف-لم-تعد-مواتية-لمواصلة-القتال-في-مالي-1058566038.html
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ماكرون: التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة
08:50 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة، مضيفا: "باريس ستعمل على زيادة الدعم الأمني لدول الساحل الأفريقي خلال أسابيع".
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال في باريس، اليوم الخميس: "سنواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وعندما يتطلب الأمر تدخلا عسكريا سنكون موجودين".
وتابع الرئيس الفرنسي: "لا يمكن البقاء بجانب دولة
لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف"، وذلك تعليقا على قرار سحب فرنسا وحلفائها لقواتهم العسكرية من مالي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس.
وتابع: "فرنسا تدخلت في مالي
لمكافحة الإرهاب بناء على طلب من باماكو والسلطات الحالية لا تضع مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها"، مضيفا: "لولا تدخل فرنسا لسقطت باماكو في يد الإرهابيين".
وأوضح ماكرون أن "هناك من يدلون بتصريحات عدائية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي في مالي"، مضيفا: "سنتأكد من أن يتم انسحاب قواتنا من مالي بشكل آمن".
ولفت ماكرون إلى أن الانسحاب سينتهي بحلول يونيو/ حزيران المقبل، مشيرا إلى أن القوى الأوروبية
التي ستغادر مالي ستتمركز في النيجر.