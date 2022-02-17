https://arabic.sputniknews.com/20220217/ما-هو-تسمم-ركوب-السيارة-وكيف-تتجنبه-1058773830.html
ما هو "تسمم ركوب السيارة" وكيف تتجنبه
ما هو "تسمم ركوب السيارة" وكيف تتجنبه
ركزت دراسة علمية حديثة، على أسباب إصابة الكثير من الأشخاص بما يسمى "تسمم ركوب السيارات" أو المواصلات. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:58+0000
2022-02-17T16:58+0000
2022-02-17T16:58+0000
الصحة
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وقالت الدراسة أن الدوار الذي يصاب به البعض، عند ركوب السيارة أو المواصلات بشكل عام، يكون سببه استجابة الدماغ لما يُعتقد أنها نوبة تسمم مفاجئة، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".ويقول الباحثون إن الرسائل المتضاربة التي تصل للدماغ، عند حركة السيارة أو المركبة حول البيئة اللحظية المحيطة بالشخص، تشابه الرسائل التي تصل للدماغ عند التسمم.ويلجأ الجسم للتقيؤ كما يحدث عند طرد السموم بشكل عام، لأن التقيؤ هو أسهل طريقة لطرد السموم المؤثرة على النظام العصبي للشخص.ويصاب الأشخاص بدوار حركة السيارات، كام يحدث في حالة دوار البحر، ودوار الطائرات، الأمر الذي يفسره الأطباء بتضارب المعطيات الحسية المنقولة للدماغ عند حركة المركبات، المعروف علميا باسم "دوار الحركة".ويفسر العلماء أيضا أن هذا الدوار يكون بسبب التناقض بين المعلومات التي تنقلها الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن (القنوات نصف الدائرية) للدماغ، والحركة التي تراها بعينيك، الأمر الذي يسفر عن إشارات مختلطة تُرسل للمخ، وتُربكه، مسببة أعراض الدوار.علاج دوار الحركةيوضح الخبراء أن هناك طريقة واحدة للتغلب على هذا الدوار، وهي النظر من نافذة المركبة، على أن يقوم الشخص بنفسه متابعة حركة السير.هذه الحركة تساعد في أن تتواصل وتتوافق الإشارات العصبية المرسلة من عيني الشخص وأُذنه للدماغ، مما يساعد في منع العقل من الاعتقاد بأنك تُسمم، ويجبرك على التقيؤ.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/-دراسة-اضطرابات-النوم-تلازم-المتعافين-من-كورونا-أمراض-مزمنة-مخيفة-مدى-الحياة-1058770154.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
ما هو "تسمم ركوب السيارة" وكيف تتجنبه
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ركزت دراسة علمية حديثة، على أسباب إصابة الكثير من الأشخاص بما يسمى "تسمم ركوب السيارات" أو المواصلات.
وقالت الدراسة أن الدوار الذي يصاب به البعض، عند ركوب السيارة أو المواصلات بشكل عام، يكون سببه استجابة الدماغ لما يُعتقد أنها نوبة تسمم
مفاجئة، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".
ويقول الباحثون إن الرسائل المتضاربة التي تصل للدماغ، عند حركة السيارة أو المركبة حول البيئة اللحظية المحيطة بالشخص، تشابه الرسائل التي تصل للدماغ عند التسمم.
ويلجأ الجسم للتقيؤ كما يحدث عند طرد السموم
بشكل عام، لأن التقيؤ هو أسهل طريقة لطرد السموم المؤثرة على النظام العصبي للشخص.
ويصاب الأشخاص بدوار حركة السيارات، كام يحدث في حالة دوار البحر، ودوار الطائرات، الأمر الذي يفسره الأطباء بتضارب المعطيات الحسية المنقولة للدماغ عند حركة المركبات، المعروف علميا باسم "دوار الحركة".
ويفسر العلماء أيضا أن هذا الدوار يكون بسبب التناقض بين المعلومات التي تنقلها الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن (القنوات نصف الدائرية) للدماغ، والحركة التي تراها بعينيك، الأمر الذي يسفر عن إشارات مختلطة تُرسل للمخ، وتُربكه، مسببة أعراض الدوار.
يوضح الخبراء أن هناك طريقة واحدة للتغلب على هذا الدوار
، وهي النظر من نافذة المركبة، على أن يقوم الشخص بنفسه متابعة حركة السير.
هذه الحركة تساعد في أن تتواصل وتتوافق الإشارات العصبية المرسلة من عيني الشخص وأُذنه للدماغ، مما يساعد في منع العقل من الاعتقاد بأنك تُسمم، ويجبرك على التقيؤ.