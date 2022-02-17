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https://arabic.sputniknews.com/20220217/ما-هي-قوات-تاكوبا-وبرخان-التي-أعلنت-فرنسا-سحبها-من-مالي-1058742661.html
ما هي قوات "تاكوبا" و"برخان" التي أعلنت فرنسا سحبها من مالي
ما هي قوات "تاكوبا" و"برخان" التي أعلنت فرنسا سحبها من مالي
أعلنت فرنسا إنهاء علميتي "تاكوبا" و"برخان" من مالي، وقال الرئيس الفرنسي إنه سيتم استكمال سحب القوات التابعة للعمليتين بحلول يونيو/ حزيران المقبل. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:36+0000
2022-02-17T11:36+0000
رصد عسكري
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جاء إعلان فرنسا عن الانسحاب، اليوم الخميس، إثر تدهور العلاقات بين باريس وباماكو، وهو ما عبرت عنه تصريحات ماكرون التي قال فيها إنه لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف.ما هي قوات "بارخان" و"تاكوبا"؟هي مجموعات من القوات الخاصة الأوروبية التي تقول فرنسا إن تشكيلها تم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ومنها مالي.وتعد قوة "برخان" واحدة من أهم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الفرنسي خارج البلاد خلال العقود الماضية.وبدأت فرنسا تعتمد على قوة "برخان" عندما تدخلت عسكريا في مالي عام 2013، بحسب تقرير لموقع "فرانس 24" الفرنسي.وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن نطاق عمل قوة "برخان" و"تاكوبا" يمتد إلى دول تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا إضافة إلى مالي.وتتكون قوة "برخان" من 4500 جندي، وتعمل في مالي بدعم من قوة "تاكوبا"، التي تم تشكيلها من قوات أوروبية بإجمالي 800 جندي نصفهم فرنسيون.وتشارك في قوة "تاكوبا" عدة دول أوروبية هي التشيك والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا والمجر وإستونيا والبرتغال وهولندا والسويد، إضافة إلى بريطانيا التي تشارك بمروحيات نقل عسكرية.لماذا تنسحب فرنسا من مالي؟تفسر تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، التي قالها قبل أيام، أسباب الانسحاب الفرنسي من مالي، لأنه أوضح أن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في قتال المتشددين في مالي.ولفت لودريان إلى أن ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة، وهو ما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي اليوم الخميس، عندما أوضح أنه لا يوجد توافق بين باريس وباماكو، التي يقول إنها لا تشارك فرنسا في أهدافها واستراتيجيتها.
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رصد عسكري

ما هي قوات "تاكوبا" و"برخان" التي أعلنت فرنسا سحبها من مالي

11:36 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلنت فرنسا إنهاء علميتي "تاكوبا" و"برخان" من مالي، وقال الرئيس الفرنسي إنه سيتم استكمال سحب القوات التابعة للعمليتين بحلول يونيو/ حزيران المقبل.
جاء إعلان فرنسا عن الانسحاب، اليوم الخميس، إثر تدهور العلاقات بين باريس وباماكو، وهو ما عبرت عنه تصريحات ماكرون التي قال فيها إنه لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف.

ما هي قوات "بارخان" و"تاكوبا"؟

هي مجموعات من القوات الخاصة الأوروبية التي تقول فرنسا إن تشكيلها تم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ومنها مالي.
وتعد قوة "برخان" واحدة من أهم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الفرنسي خارج البلاد خلال العقود الماضية.
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
© AFP 2022 / THOMAS COEX
وبدأت فرنسا تعتمد على قوة "برخان" عندما تدخلت عسكريا في مالي عام 2013، بحسب تقرير لموقع "فرانس 24" الفرنسي.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن نطاق عمل قوة "برخان" و"تاكوبا" يمتد إلى دول تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا إضافة إلى مالي.
وتتكون قوة "برخان" من 4500 جندي، وتعمل في مالي بدعم من قوة "تاكوبا"، التي تم تشكيلها من قوات أوروبية بإجمالي 800 جندي نصفهم فرنسيون.
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
وتشارك في قوة "تاكوبا" عدة دول أوروبية هي التشيك والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا والمجر وإستونيا والبرتغال وهولندا والسويد، إضافة إلى بريطانيا التي تشارك بمروحيات نقل عسكرية.
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
© AFP 2022 / THOMAS COEX

لماذا تنسحب فرنسا من مالي؟

تفسر تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، التي قالها قبل أيام، أسباب الانسحاب الفرنسي من مالي، لأنه أوضح أن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في قتال المتشددين في مالي.
ولفت لودريان إلى أن ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة، وهو ما تم تأكيده في المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي اليوم الخميس، عندما أوضح أنه لا يوجد توافق بين باريس وباماكو، التي يقول إنها لا تشارك فرنسا في أهدافها واستراتيجيتها.
© Sputnikما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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