https://arabic.sputniknews.com/20220217/مجلة-تقارن-بين-القوات-الجوية-الروسية-والأوكرانية-1058725584.html

مجلة تقارن بين القوات الجوية الروسية والأوكرانية

مجلة تقارن بين القوات الجوية الروسية والأوكرانية

قارنت مجلة "Popular Mechanics" بين القوات الجوية الروسية والأوكرانية، على خلفية "الهستيريا" المستمرة حول أوكرانيا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T05:21+0000

2022-02-17T05:21+0000

2022-02-17T05:21+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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وفقًا لتقرير "Flight Global Almanac" لعام 2022، فإن القوات الجوية الأوكرانية لديها 69 مقاتلة فقط في الخدمة. هذه هي 43 قاذفة متعددة الأغراض من طراز "ميغ-29" و26 مقاتلة من طراز "سو-27" للتفوق الجوي. تم بناء كل منها خلال الحرب الباردة. إذن هي منذ أكثر من 30 عامًا. منذ ذلك الحين، لم تقم الدولة بشراء طائرات جديدة.تتفاقم مشكلة عمر المقاتلات بسبب أن أوكرانيا لا تستطيع التحديث والحصول على أسلحة وقطع غيار جديدة، لأنها من إنتاج روسيا. ليس من الواضح عدد الطائرات المقاتلة الأوكرانية التي هي في الواقع صالحة للطيران.في عام 2020، أطلقت أوكرانيا خطة إنفاق جديدة للقوات الجوية، رؤية 2035، والتي تنص على شراء طائرات جديدة بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي من المحتمل شراؤها من دول "الناتو".أوكرانيا لديها أيضا أسطول صغير من الطائرات الضاربة. وتشمل 12 قاذفة قنابل "سو-24" و17 طائرة هجومية "سو-25". كما يقوم الجيش بتشغيل 34 مروحية هجومية من طراز "مي-24".مرة أخرى، تم إنشاء كل هذه الآلات قبل انهيار الاتحاد السوفياتي وهي قديمة جدًا. وهذا لا يجعلها أكثر صعوبة في التشغيل وعرضة للطائرات الحديثة فحسب، بل يجعلها أيضًا أهدافًا سهلة لأنظمة الدفاع الجوي.ينتشر الأسطول الجوي الروسي في جميع أنحاء البلاد، ولكن يمكن تركيزه بسرعة على أي مسرح عمليات معين. ومع ذلك، فإن القوة الجوية لا تقتصر على المقاتلات - تستخدم روسيا أيضًا أنظمة دفاع جوي قوية مثل إس-400.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, سلاح روسيا