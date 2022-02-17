https://arabic.sputniknews.com/20220217/محمد-صلاح-يجري-أول-مقابلة-على-شاشة-مصرية-ما-علاقة-ملكة-بريطانيا-فيديو-1058780418.html

محمد صلاح يجري أول مقابلة على شاشة مصرية... ما علاقة ملكة بريطانيا... فيديو

محمد صلاح يجري أول مقابلة على شاشة مصرية... ما علاقة ملكة بريطانيا... فيديو

أجرى نجم كرة القدم الدولي، محمد صلاح، أول مقابلة له على شاشة مصرية، والتي تم عرض إعلانها ‏الترويجي، مساء اليوم الخميس.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي

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ونشرت فضائية "دي إم سي" الفضائية برومو مقابلة محمد صلاح مع برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة والمنتجة، إسعاد يونس، والتي تم تصويرها داخل مقر احتفال ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها.وتظهر إسعاد يونس في المقابلة وهي تعد وجبات مصرية شعبية لنجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكي يتناولها، ومنها البطاطا الحلوة، وأرز باللبن، بالإضافة إلى تسالي مثل اللب والفول السوداني.ووصفت "دي إم سي" مقابلة "صاحبة السعادة" مع محمد صلاح بـ"لقاء السحاب".لكن لم تحدد الفضائية المصرية موعدا لعرض مقابلة محمد صلاح، بينما يعرض برنامج "صاحبة السعادة" الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.يشار إلى أن محمد صلاح أجرى في وقا سابق مقابلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، لصالح فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.وكان فريق ليفربول حقق فوزا، أمس الأربعاء، على مضيفه إنتر ميلان، في الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

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