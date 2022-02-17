عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/محمد-صلاح-يجري-أول-مقابلة-على-شاشة-مصرية-ما-علاقة-ملكة-بريطانيا-فيديو-1058780418.html
محمد صلاح يجري أول مقابلة على شاشة مصرية... ما علاقة ملكة بريطانيا... فيديو
محمد صلاح يجري أول مقابلة على شاشة مصرية... ما علاقة ملكة بريطانيا... فيديو
أجرى نجم كرة القدم الدولي، محمد صلاح، أول مقابلة له على شاشة مصرية، والتي تم عرض إعلانها ‏الترويجي، مساء اليوم الخميس.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T20:03+0000
2022-02-17T20:03+0000
مصر
أخبار مصر الآن
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058780393_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_decb4f31dc10f3df3bd895795f1f3709.jpg
ونشرت فضائية "دي إم سي" الفضائية برومو مقابلة محمد صلاح مع برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة والمنتجة، إسعاد يونس، والتي تم تصويرها داخل مقر احتفال ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها.وتظهر إسعاد يونس في المقابلة وهي تعد وجبات مصرية شعبية لنجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكي يتناولها، ومنها البطاطا الحلوة، وأرز باللبن، بالإضافة إلى تسالي مثل اللب والفول السوداني.ووصفت "دي إم سي" مقابلة "صاحبة السعادة" مع محمد صلاح بـ"لقاء السحاب".لكن لم تحدد الفضائية المصرية موعدا لعرض مقابلة محمد صلاح، بينما يعرض برنامج "صاحبة السعادة" الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.يشار إلى أن محمد صلاح أجرى في وقا سابق مقابلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، لصالح فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.وكان فريق ليفربول حقق فوزا، أمس الأربعاء، على مضيفه إنتر ميلان، في الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058780393_94:0:2205:1583_1920x0_80_0_0_b3b17110916ccd0397d6bce2d68d1b83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع, رياضة

محمد صلاح يجري أول مقابلة على شاشة مصرية... ما علاقة ملكة بريطانيا... فيديو

20:03 GMT 17.02.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALOمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
محمد صلاح
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
تابعنا عبرGoogle news
أجرى نجم كرة القدم الدولي، محمد صلاح، أول مقابلة له على شاشة مصرية، والتي تم عرض إعلانها ‏الترويجي، مساء اليوم الخميس.‏
ونشرت فضائية "دي إم سي" الفضائية برومو مقابلة محمد صلاح مع برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة والمنتجة، إسعاد يونس، والتي تم تصويرها داخل مقر احتفال ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها.
وتظهر إسعاد يونس في المقابلة وهي تعد وجبات مصرية شعبية لنجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكي يتناولها، ومنها البطاطا الحلوة، وأرز باللبن، بالإضافة إلى تسالي مثل اللب والفول السوداني.
ووصفت "دي إم سي" مقابلة "صاحبة السعادة" مع محمد صلاح بـ"لقاء السحاب".
لكن لم تحدد الفضائية المصرية موعدا لعرض مقابلة محمد صلاح، بينما يعرض برنامج "صاحبة السعادة" الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
يشار إلى أن محمد صلاح أجرى في وقا سابق مقابلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، لصالح فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.
وكان فريق ليفربول حقق فوزا، أمس الأربعاء، على مضيفه إنتر ميلان، في الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала