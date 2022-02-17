عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مدونة-لم-تغسل-شعرها-لمدة-6-سنوات-1058732174.html
مدونة لم تغسل شعرها لمدة 6 سنوات
مدونة لم تغسل شعرها لمدة 6 سنوات
تخلت أمريكية عن استخدام الشامبو لمدة ست سنوات وعرضت شعرها على "تيك توك". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:35+0000
2022-02-17T08:35+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552136_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9645d7415294ec4ff5afdfcd4b83e8bc.jpg
لم تغسل إحدى سكان الولايات المتحدة شعرها لسنوات عديدة وأظهرت شعرها على مواقع التواصل الاجتماعي. تمت ملاحظة مقاطع الفيديو التي ظهرت في حساب "تيك توك" الخاص بها في "ديلي ميل".قالت النباتية لورا أشلي، البالغة من العمر 27 عامًا (لورا أشلي)، إنها توقفت عن استخدام الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر منذ ست سنوات. في الوقت نفسه، بدأت المرأة في تناول الأطعمة النباتية فقط، واستثنت المنتجات الحيوانية من نظامها الغذائي، بما في ذلك الجبن والحليب وأي منتجات لحوم.وبحسب الأمريكية، فإنها تغسل شعرها بالماء العادي وتفك تشابك شعرها بمشط واسع الأسنان. بعد ذلك، تقوم آشلي بفرك أطراف شعرها بالزيت لتجنب انقسامها. "لقد لاحظت أن شعري بدأ في الظهور بشكل أفضل! بالإضافة إلى ذلك، بدأ في النمو بوتيرة سريعة".في الوقت نفسه، اشتكت من أنها تتعرض بانتظام لإهانات من مستخدمي الإنترنت الذين يتفاعلون بشكل سلبي لأنها لا تتبع قواعد النظافة المعتادة. على الرغم من ذلك، تواصل آشلي نشر مقاطع فيديو تظهر تجعيد الشعر. إجمالاً، تلقت منشوراتها أكثر من مليون إعجاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552136_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_815d26ae3a69fe7be4ee89b395961f1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

مدونة لم تغسل شعرها لمدة 6 سنوات

08:35 GMT 17.02.2022
© Photo / Pixabayشعر امرأة
شعر امرأة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرGoogle news
تخلت أمريكية عن استخدام الشامبو لمدة ست سنوات وعرضت شعرها على "تيك توك".
لم تغسل إحدى سكان الولايات المتحدة شعرها لسنوات عديدة وأظهرت شعرها على مواقع التواصل الاجتماعي. تمت ملاحظة مقاطع الفيديو التي ظهرت في حساب "تيك توك" الخاص بها في "ديلي ميل".
قالت النباتية لورا أشلي، البالغة من العمر 27 عامًا (لورا أشلي)، إنها توقفت عن استخدام الشامبو والبلسم ومنتجات تصفيف الشعر منذ ست سنوات. في الوقت نفسه، بدأت المرأة في تناول الأطعمة النباتية فقط، واستثنت المنتجات الحيوانية من نظامها الغذائي، بما في ذلك الجبن والحليب وأي منتجات لحوم.
وبحسب الأمريكية، فإنها تغسل شعرها بالماء العادي وتفك تشابك شعرها بمشط واسع الأسنان. بعد ذلك، تقوم آشلي بفرك أطراف شعرها بالزيت لتجنب انقسامها. "لقد لاحظت أن شعري بدأ في الظهور بشكل أفضل! بالإضافة إلى ذلك، بدأ في النمو بوتيرة سريعة".
في الوقت نفسه، اشتكت من أنها تتعرض بانتظام لإهانات من مستخدمي الإنترنت الذين يتفاعلون بشكل سلبي لأنها لا تتبع قواعد النظافة المعتادة. على الرغم من ذلك، تواصل آشلي نشر مقاطع فيديو تظهر تجعيد الشعر. إجمالاً، تلقت منشوراتها أكثر من مليون إعجاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала