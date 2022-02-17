https://arabic.sputniknews.com/20220217/مراقب-أمريكي-بمساعدة-أنظمة-كراسوخا-4-سيتم-حظر-إشارات-الـجي-بي-آس-للقوات-الأوكرانية-1058734540.html
مراقب أمريكي: بمساعدة أنظمة "كراسوخا-4" سيتم حظر إشارات الـ"جي بي آس" للقوات الأوكرانية
مراقب أمريكي: بمساعدة أنظمة "كراسوخا-4" سيتم حظر إشارات الـ"جي بي آس" للقوات الأوكرانية
نشرت صحيفة أمريكية مقالا تتحدث فيه عن الاستعدادات الروسية "للهجوم المزعوم" على جارتها أوكرانيا، رغم نفي موسكو في أكثر من مرة لهذه التصريحات. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:44+0000
2022-02-17T08:44+0000
2022-02-17T08:44+0000
رصد عسكري
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وكتب كيلسي أثرتون مقالا، في صحيفة "بوبلار سيانس" الأمريكية، يشير فيه إلى أن الجيش الروسي في حالة الحرب، قادر على تعقيد الدفاع بشكل خطير باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وحدها، وعلى وجه الخصوص، منظومات "كراسوخا".وفقًا للمراقب الأمريكي، إذا استخدمت القوات الروسية الحرب الإلكترونية باستخدام "كراسوخا 4"، فستكون قادرة ليس فقط على منع الاتصالات في القوات الأوكرانية، ولكن أيضًا إشارات الاتصال بالطائرات دون طيار، التي تحاول أوكرانيا الاعتماد عليها.وتابع: "سيتم حظر جميع إشارات GPS للقوات الأوكرانية. بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية "كراسوخا 4"، ستكون القوات الروسية قادرة على إعاقة العدو في تلقي معلومات تشغيلية دقيقة حول الوضع في ساحة المعركة".يذكر أن موسكو أعلنت في وقت سابق انسحابًا تدريجيًا للقوات الروسية إلى مواقع الانتشار الدائم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مراقب أمريكي: بمساعدة أنظمة "كراسوخا-4" سيتم حظر إشارات الـ"جي بي آس" للقوات الأوكرانية
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نشرت صحيفة أمريكية مقالا تتحدث فيه عن الاستعدادات الروسية "للهجوم المزعوم" على جارتها أوكرانيا، رغم نفي موسكو في أكثر من مرة لهذه التصريحات.
وكتب كيلسي أثرتون مقالا، في صحيفة "بوبلار سيانس" الأمريكية، يشير فيه إلى أن الجيش الروسي في حالة الحرب، قادر على تعقيد الدفاع بشكل خطير باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وحدها، وعلى وجه الخصوص، منظومات "كراسوخا".
وقال إن "الدبابات وحدها لا تستطيع كسب الحرب"، وانتقل إلى سرد المعدات العسكرية الأخرى الموجودة في ترسانة القوات المسلحة الروسية. تخص أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ووسائل عديدة للحرب الإلكترونية.
وفقًا للمراقب الأمريكي، إذا استخدمت القوات الروسية الحرب الإلكترونية باستخدام "كراسوخا 4"، فستكون قادرة ليس فقط على منع الاتصالات في القوات الأوكرانية، ولكن أيضًا إشارات الاتصال بالطائرات دون طيار، التي تحاول أوكرانيا الاعتماد عليها.
وتابع: "سيتم حظر جميع إشارات GPS للقوات الأوكرانية. بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية "كراسوخا 4"، ستكون القوات الروسية قادرة على إعاقة العدو في تلقي معلومات تشغيلية دقيقة حول الوضع في ساحة المعركة".
يذكر أن موسكو أعلنت في وقت سابق انسحابًا تدريجيًا للقوات الروسية إلى مواقع الانتشار الدائم.