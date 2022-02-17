https://arabic.sputniknews.com/20220217/مركبات-قتالية-غير-عادية-للواء-النخبة-السوري-كانت-منيعة-في-المعارك-1058737120.html
مركبات قتالية غير عادية للواء النخبة السوري كانت منيعة في المعارك
مركبات قتالية غير عادية للواء النخبة السوري كانت منيعة في المعارك
عندما تم تصوير إحدى هذه المركبات العسكرية ذات المظهر غير العادي للقوات السورية لأول مرة، لم يفهم الأشخاص الذين التقطوا هذه اللقطات ماهية هذه المركبات. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T09:07+0000
2022-02-17T09:07+0000
2022-02-17T09:07+0000
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103328/10/1033281041_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_64299c0d0fc0a58f64e6cfdcc19bf67c.jpg
كما اتضح، قام المتخصصون في اللواء 105 من النخبة بالحرس الجمهوري بالعمل على "بي إم بي-1"، ما عزز حمايتها بشكل جذري. كما فعلوا قبل في دبابات "تي-72 إم 1"، تلقت هياكل "كوبييك" صفائح مدرعة تقع في الزاوية، والتي من المفترض أن تشتت النفثات التراكمية للذخيرة المستخدمة، حسب موقع "فيستنيك موردافي".في الوقت نفسه، تم تعليق هذه الزوايا على الجانبين والقوس والمؤخرة. تم استبدال البرج المعتاد بمدفع 73 ملم (2 أ 28) "غروم" بتصميم على شكل برميل مع "مقلاع" - وهو مدفع سريع النيران مزدوج العيار "زو-23-2".كان أداء سيارات الدعم الناري هذه جيداً أثناء القتال في ضواحي دمشق. بالمقارنة مع مركبات قتال المشاة التقليدية، فهي لم تتكبد خسائر عمليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103328/10/1033281041_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a8b3495446d9793448b852a73ed71571.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم
مركبات قتالية غير عادية للواء النخبة السوري كانت منيعة في المعارك
تابعنا عبر
عندما تم تصوير إحدى هذه المركبات العسكرية ذات المظهر غير العادي للقوات السورية لأول مرة، لم يفهم الأشخاص الذين التقطوا هذه اللقطات ماهية هذه المركبات.
كما اتضح، قام المتخصصون في اللواء 105 من النخبة بالحرس الجمهوري بالعمل على "بي إم بي-1"، ما عزز حمايتها بشكل جذري. كما فعلوا قبل في دبابات "تي-72 إم 1"، تلقت هياكل "كوبييك" صفائح مدرعة تقع في الزاوية، والتي من المفترض أن تشتت النفثات التراكمية للذخيرة المستخدمة، حسب موقع "فيستنيك موردافي".
في الوقت نفسه، تم تعليق هذه الزوايا على الجانبين والقوس والمؤخرة. تم استبدال البرج المعتاد بمدفع 73 ملم (2 أ 28) "غروم" بتصميم على شكل برميل مع "مقلاع" - وهو مدفع سريع النيران مزدوج العيار "زو-23-2".
كان أداء سيارات الدعم الناري هذه جيداً
أثناء القتال في ضواحي دمشق. بالمقارنة مع مركبات قتال المشاة التقليدية، فهي لم تتكبد خسائر عمليا.