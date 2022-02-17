https://arabic.sputniknews.com/20220217/مسؤول-عسكري-ليبي-يدعو-الفرقاء-إلى-جمع-الصف-لمنع-خطر-عودة-الإرهاب-1058753962.html
مسؤول عسكري ليبي يدعو "الفرقاء" إلى جمع الصف لدرء خطر عودة الإرهاب
مسؤول عسكري ليبي يدعو "الفرقاء" إلى جمع الصف لدرء خطر عودة الإرهاب
أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد أن معركة بلاده مع الإرهاب لم تنته بعد، لافتا إلى أن هناك دلائل تشير إلى عودته في عديد من المناطق. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:37+0000
2022-02-17T12:37+0000
2022-02-17T12:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا
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وأوضح الحداد، في كلمة له بمناسبة احتفالية الذكرى 11 لثورة فبراير، بأن الإرهاب يستغل حالة الانقسام والفرقة في البلاد، ليعود من جديد، مشددا على ضرورة جمع الصف وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ونبذ خطاب الفرقة والكراهية.وقال الحداد، بحسب ما نقل موقع "عين ليبيا": "لن ننسى شهداء ثورة فبراير الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة لها دستور يستمد شرعيته من الشعب الليبي".وشدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي على "أنّه لا يجب أن نراهن على الأشخاص لأنهم زائلون وقد انتهى زمن حكم الفرد الواحد والديكتاتوري".وأضاف: "ليبيا تعاني تحديات كثيرة، وهناك ضرورة لبناء إطار دستوري وقانوني يؤسس للدولة المدنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, توحيد الجيش الليبي
مسؤول عسكري ليبي يدعو "الفرقاء" إلى جمع الصف لدرء خطر عودة الإرهاب
12:37 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد أن معركة بلاده مع الإرهاب لم تنته بعد، لافتا إلى أن هناك دلائل تشير إلى عودته في عديد من المناطق.
وأوضح الحداد، في كلمة له بمناسبة احتفالية الذكرى 11 لثورة فبراير، بأن الإرهاب يستغل حالة الانقسام والفرقة في البلاد، ليعود من جديد، مشددا على ضرورة جمع الصف وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ونبذ خطاب الفرقة والكراهية.
وقال الحداد، بحسب ما نقل موقع "عين ليبيا
": "لن ننسى شهداء ثورة فبراير الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة لها دستور يستمد شرعيته من الشعب الليبي".
وشدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي على "أنّه لا يجب أن نراهن على الأشخاص لأنهم زائلون وقد انتهى زمن حكم الفرد الواحد والديكتاتوري".
وأضاف: "ليبيا تعاني تحديات كثيرة، وهناك ضرورة لبناء إطار دستوري وقانوني
يؤسس للدولة المدنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".