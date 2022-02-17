https://arabic.sputniknews.com/20220217/مصر-تشتري-180-ألف-طن-من-القمح-الروماني-1058770903.html

مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروماني

مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروماني

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الخميس، شراء 180 ألف طن من القمح الروماني. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T15:47+0000

2022-02-17T15:47+0000

2022-02-17T15:47+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة دولية للشحن في الفترة من الأول إلى 10 أبريل/ نيسان 2022.يشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستورد الحكومي للحبوب في مصر.وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أعلن، أمس الأربعاء، إن مصر تخطط لإنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.وكان عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وليد دياب، استبعد أن تشهد مصر أزمة نقص في إمدادات القمح نتيجة التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا، لكنه أكد تأثر مصر بارتفاع أسعار القمح الناجم عن هذا الخلاف.وقال دياب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر".وأضاف: "تستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها. هيئة السلع التموينية تستورد من 4 لـ5 ملايين، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا. تشكل روسيا النسبة الأعلى".وتابع: "حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث".

https://arabic.sputniknews.com/20220216/مصر-ليست-قلقة-من-حدوث-تراجع-عالمي-في-مخزونات-القمح-1058724341.html

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أخبار ليبيا اليوم