https://arabic.sputniknews.com/20220217/مضيفة-جوية-تغيير-الركاب-مقاعدهم-دون-إذن-قد-يسبب-تحطم-الطائرة-1058738065.html

مضيفة جوية: تغيير الركاب مقاعدهم دون إذن قد يسبب تحطم الطائرة

مضيفة جوية: تغيير الركاب مقاعدهم دون إذن قد يسبب تحطم الطائرة

قالت مضيفة جوية، تعمل لدى شركة الخطوط الجوية الأمريكية، إن قيام الركاب بتغيير مقاعدهم دون إذن الطاقم الجوي قد يسبب خللا في وزن الطائرة قد تصل توابعه إلى تحطم... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T09:28+0000

2022-02-17T09:28+0000

2022-02-17T09:28+0000

مجتمع

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ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مضيفة جوية تدعى سيرينيتي هالي، تعمل لدى شركة الخطوط الجوية الأمريكية، تحذيرات جاءت ضمن كشفها عن حقائق مثيرة عن بحكم عملها كفرد من طاقم جوي.وأوضحت هالي إن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يدفع الطائرة إلى الهبوط الاضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة.وأخبرت المضيفة في أحد مقاطع الفيديو الأخيرة، التي تنشرها عبر "تيك توك"، متابعيها: "هذه حقيقة سريعة وممتعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون سؤال المضيفة، قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولهذا السبب عندما تغير مقعدك، فإنك تغير ميزان الطائرة".وأكد الطيار ماغنار نوردال، صحة ما ذكرته هالي، وكشف عن لحظة مخيفة مر بها أحد أفراد طاقمه ذات مرة بعد تحرك الركاب قبل الرحلة.وأوضح الطيار نوردال إن أربعة ركاب جلسوا أمام المقاعد المخصصة لهم قبل الإقلاع، وكان مساعده الأول يتولى قيادة الطائرة، حين واجه مشاكل عند بدأ تدوير الطائرة، حيث كانت ثقيلة للغاية، وأوضح أن "هذا وضع حرج للغاية، لأن المدرج كان قصيرا جدا، ولم نكن لنتمكن من التوقف".وتابع نوردال: "إذا كانت الأنظمة مضبوطة بشكل خاطئ، فقد تتحطم الطائرة عند الإقلاع"، مشيرا إلى أنه لا توجد قواعد أو قوانين ضد تبادل المقاعد، طالما يستشير الركاب مضيفي الطيران قبل القيام بذلك"، فيما علقت إحدى المضيفات في هذا الصدد قائلة إن أفضل مكان للجلوس هو الجزء الخلفي من الطائرة.

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مجتمع