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https://arabic.sputniknews.com/20220217/معلومات-عن-سلاح-البر-الإيراني-بعد-تصريحات-مواجهة-العدو-1058754507.html
معلومات عن سلاح البر الإيراني بعد تصريحات "مواجهة العدو"
معلومات عن سلاح البر الإيراني بعد تصريحات "مواجهة العدو"
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2022. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:49+0000
2022-02-17T12:49+0000
رصد عسكري
أخبار إيران
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ويتجاوز عدد جنود الجيش الإيراني مليون جندي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد تفاصيل حجم القوة البرية للجيش الإيراني.وتضم القوة البشرية للجيش الإيراني 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى قوات شبه عسكرية قوامها 90 ألف فرد.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوة البرية للجيش الإيراني تتكون من الدبابات والمدرعات والمدفعية ذاتية الحركة ومدفعية الميدان، إضافة إلى راجمات الصواريخ.يذكر أن قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أكد أن جميع حدود إيران محصنة أمام العدو الأجنبي.ولفت إلى أن الجيش الإيراني موجود بقوة في جميع المناطق الحدودية وأنه يقوم بمهامه بكل صلابة اقتدار.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/سلاح-البر-الإيراني-حدود-بلادنا-محصنة-أمام-العدو-الأجنبي-1058742397.html
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الجيش-الإيراني-يعلن-تشكيل-وحدة-صاروخية-لأول-مرة-في-القوات-البرية-1058503363.html
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رصد عسكري, أخبار إيران

معلومات عن سلاح البر الإيراني بعد تصريحات "مواجهة العدو"

12:49 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2022.
ويتجاوز عدد جنود الجيش الإيراني مليون جندي، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أورد تفاصيل حجم القوة البرية للجيش الإيراني.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
سلاح البر الإيراني: حدود بلادنا محصنة أمام العدو الأجنبي
10:58 GMT
وتضم القوة البشرية للجيش الإيراني 575 ألف جندي عامل و350 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى قوات شبه عسكرية قوامها 90 ألف فرد.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الجيش الإيراني يعلن تشكيل وحدة صاروخية لأول مرة في القوات البرية
13 فبراير, 14:16 GMT
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوة البرية للجيش الإيراني تتكون من الدبابات والمدرعات والمدفعية ذاتية الحركة ومدفعية الميدان، إضافة إلى راجمات الصواريخ.
عدد الدبابات: ألفان و831 دبابة وتحتل المرتبة رقم 10 عالميا.
عدد المدرعات: 7 آلاف و600 مدرعة وتحتل المرتبة رقم 13 عالميا.
عدد المدافع ذاتية الحركة: ألف و30 مدفعا تجعلها في المرتبة رقم 7 عالميا.
عدد مدافع الميدان: ألفان و108 مدافع وتحتل المرتبة رقم 6 عالميا.
عدد راجمات الصواريخ: ألفان و485 راجمة تجعلها في المرتبة رقم 3 عالميا.
يذكر أن قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أكد أن جميع حدود إيران محصنة أمام العدو الأجنبي.
ولفت إلى أن الجيش الإيراني موجود بقوة في جميع المناطق الحدودية وأنه يقوم بمهامه بكل صلابة اقتدار.
© Sputnikأخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
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