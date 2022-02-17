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https://arabic.sputniknews.com/20220217/مقاتلة--سو-35-روسية-تحلق-على-بعد-15-متر-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-في-البحر-المتوسط-1058741669.html
مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط
مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط
اقتربت مقاتلة روسية من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام). 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:45+0000
2022-02-17T10:57+0000
رصد عسكري
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حاولت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ P-8A Poseidon"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إجراء استطلاع في المنطقة التي توجد بها القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وحلقت في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وسرعان ما اعترضها مقاتلة من القوات الجوية الروسية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة روسية من طراز "سو- 35" دخلت مسار رحلة طائرة P-8A ومرّت على بعد 1.5 متر منها. وقع الحادث في 12 فبراير/ شباط الجاري.كما سجلت خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24" مسارًا غير عادي سلكته طائرة استطلاع أمريكية، ما يشير إلى اعتراض طائرة روسية وتصحيح مسار لاحق. فيما قيم البنتاغون مناورات الطيران الروسي بأنها غير آمنة.
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رصد عسكري

مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط

10:45 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.02.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات جوية لمقاتلات "سو - 35 إس" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
 مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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اقتربت مقاتلة روسية من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام).
حاولت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ P-8A Poseidon"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إجراء استطلاع في المنطقة التي توجد بها القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وحلقت في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وسرعان ما اعترضها مقاتلة من القوات الجوية الروسية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة روسية من طراز "سو- 35" دخلت مسار رحلة طائرة P-8A ومرّت على بعد 1.5 متر منها. وقع الحادث في 12 فبراير/ شباط الجاري.
كما سجلت خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24" مسارًا غير عادي سلكته طائرة استطلاع أمريكية، ما يشير إلى اعتراض طائرة روسية وتصحيح مسار لاحق. فيما قيم البنتاغون مناورات الطيران الروسي بأنها غير آمنة.
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