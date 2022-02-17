https://arabic.sputniknews.com/20220217/مقاتلة--سو-35-روسية-تحلق-على-بعد-15-متر-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-في-البحر-المتوسط-1058741669.html
مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط
مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط
اقتربت مقاتلة روسية من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام). 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:45+0000
2022-02-17T10:45+0000
2022-02-17T10:57+0000
رصد عسكري
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حاولت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ P-8A Poseidon"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إجراء استطلاع في المنطقة التي توجد بها القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وحلقت في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط وسرعان ما اعترضها مقاتلة من القوات الجوية الروسية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة روسية من طراز "سو- 35" دخلت مسار رحلة طائرة P-8A ومرّت على بعد 1.5 متر منها. وقع الحادث في 12 فبراير/ شباط الجاري.كما سجلت خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24" مسارًا غير عادي سلكته طائرة استطلاع أمريكية، ما يشير إلى اعتراض طائرة روسية وتصحيح مسار لاحق. فيما قيم البنتاغون مناورات الطيران الروسي بأنها غير آمنة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة "سو-35" روسية تحلق على بعد 1.5 متر من طائرة استطلاع أمريكية في البحر المتوسط
10:45 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
اقتربت مقاتلة روسية من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام).
حاولت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ P-8A Poseidon"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إجراء استطلاع في المنطقة التي توجد بها القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وحلقت في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط وسرعان ما اعترضها مقاتلة من القوات الجوية الروسية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة روسية من طراز "سو- 35" دخلت مسار رحلة طائرة P-8A ومرّت على بعد 1.5 متر منها. وقع الحادث في 12 فبراير/ شباط الجاري.
كما سجلت خدمة تتبع الطائرات
"Flightradar24" مسارًا غير عادي سلكته طائرة استطلاع أمريكية، ما يشير إلى اعتراض طائرة روسية وتصحيح مسار لاحق. فيما قيم البنتاغون مناورات الطيران الروسي بأنها غير آمنة.