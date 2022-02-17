https://arabic.sputniknews.com/20220217/مقطورة-تصطدم-بمبنى-وتخترقه-فيديو-1058728413.html
مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو
مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مقطورة منطلقة دون شاحنة بمبنى، ما أسفر تحطيمه واختراقه. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:01+0000
2022-02-17T08:01+0000
2022-02-17T08:01+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة، حدثت على أحد طرق البرازيل، حيث ظهرت مقطورة منطلقة بسرعة كبيرة تجاه مبنى لمصنع أثاث، ويبدو أنها انفلتت من شاحنة كانت تسحبها.تظهر المقطورة وهي تقترب من المصنع بسرعة كبيرة، ثم تنحرف قليلا حتى تخرج من الطريق وتصطدم بقوة بالمصنع لتحطم جدرانه وتنفذ إلى الجانب الآخر منه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مقطورة منطلقة دون شاحنة بمبنى، ما أسفر تحطيمه واختراقه.
وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة، حدثت على أحد طرق البرازيل، حيث ظهرت مقطورة منطلقة بسرعة كبيرة تجاه مبنى لمصنع أثاث، ويبدو أنها انفلتت من شاحنة كانت تسحبها.
تظهر المقطورة وهي تقترب من المصنع بسرعة كبيرة، ثم تنحرف قليلا حتى تخرج من الطريق وتصطدم بقوة بالمصنع لتحطم جدرانه وتنفذ إلى الجانب الآخر منه.