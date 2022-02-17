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https://arabic.sputniknews.com/20220217/مقطورة-تصطدم-بمبنى-وتخترقه-فيديو-1058728413.html
مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو
مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مقطورة منطلقة دون شاحنة بمبنى، ما أسفر تحطيمه واختراقه. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:01+0000
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وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة، حدثت على أحد طرق البرازيل، حيث ظهرت مقطورة منطلقة بسرعة كبيرة تجاه مبنى لمصنع أثاث، ويبدو أنها انفلتت من شاحنة كانت تسحبها.تظهر المقطورة وهي تقترب من المصنع بسرعة كبيرة، ثم تنحرف قليلا حتى تخرج من الطريق وتصطدم بقوة بالمصنع لتحطم جدرانه وتنفذ إلى الجانب الآخر منه.
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نادي الفيديو

مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه... فيديو

08:01 GMT 17.02.2022
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
CC0 / falco / truck
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام مقطورة منطلقة دون شاحنة بمبنى، ما أسفر تحطيمه واختراقه.
وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة، حدثت على أحد طرق البرازيل، حيث ظهرت مقطورة منطلقة بسرعة كبيرة تجاه مبنى لمصنع أثاث، ويبدو أنها انفلتت من شاحنة كانت تسحبها.
تظهر المقطورة وهي تقترب من المصنع بسرعة كبيرة، ثم تنحرف قليلا حتى تخرج من الطريق وتصطدم بقوة بالمصنع لتحطم جدرانه وتنفذ إلى الجانب الآخر منه.
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