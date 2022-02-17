https://arabic.sputniknews.com/20220217/منتخب-الأرز-لكرة-السلة-يعود-مظفرا-إلى-لبنان-بالكأس-1058780075.html

"منتخب الأرز" لكرة السلة يعود مظفرا إلى لبنان بالكأس

"منتخب الأرز" لكرة السلة يعود مظفرا إلى لبنان بالكأس

عاد المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة (منتخب الأرز)، إلى لبنان، بعد ظهر اليوم الخميس، وفي جعبته لقب بطولة العرب الـ 24، بعد فوزه يوم أمس الأربعاء، على الفريق... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T19:54+0000

2022-02-17T19:54+0000

2022-02-17T19:54+0000

لبنان

رياضة

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وتم استقبال الفريق في صالة الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في انتظارهم ممثل عن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، إضافة إلى شخصيات رياضية، لينتقل الفريق بعدها إلى الخارج حيث كان في انتظارهم جمهور كرة السلة وفرقة موسيقية.وتحدثت "سبوتنيك" مع عدد من لاعبي المنتخب، وقال اللاعب كريم زينون "الحمد لله استطعنا الحصول على كأس البطولة، وأرجعنا الفرحة للبنانيين الذي شعروا بالسعادة، وهذا إنجاز للبنان ككل".وقال اللاعب أمير سعود: "أنجزنا الجزء الأول وعلى الدولة إنجاز القسم الثاني، عليهم أن يجعلونا نشعر أننا ننتمي لهذه البلاد الجميلة، ومن لم ير الجمهور اللبناني في دبي المتعطش للفوز والراحة لم يرى شيئا، وأعتقد أننا أعطيناهم حقهم".وأضاف " المنتخب اللبناني كان يملك خلال البطولة أقوى جمهور وشعرنا أننا نمثل روح الناس".أما وائل عرقجي فتوجه للشعب اللبناني بالقول: "هذا الفوز لكم، وإن شاء الله في الأيام القادمة نستطيع التأهل لبطولة العالم، نحن سنبقى شعلة أمل للشعب اللبناني ونرسم الفرحة على وجه الجميع".و غرد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، فور فوز المنتخب اللبناني يوم أمس، عبر حسابه على "تويتر" مهنئا المنتخب.أما وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس فكتب عبر حسابه على "تويتر": " حضرة رئيس الاتحاد الأستاذ أكرم الحلبي، أعضاء المنتخب الابطال، مبروك للبنان، المجد لشبابنا، منتخب كرة السلة يعيد البسمة الى كل لبنان، الى القمة معًا، الأرز معكم، أنتم تكتبون التاريخ الرياضي بنجاح".يذكر أن لبنان كان يفتقد للقب بطل العرب، منذ أيلول عام 2010 حينما خشر أمام مصر في بيروت.

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