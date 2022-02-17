https://arabic.sputniknews.com/20220217/مندوب-فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-الأسبوع-المقبل-لبحث-تطورات-الأراضي-الفلسطينية-1058752389.html
مندوب فلسطين: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية
مندوب فلسطين: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 23 من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في الأرض الفلسطينية خاصة ما يجري... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:23+0000
2022-02-17T12:23+0000
2022-02-17T12:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله- سبوتنيك. ودعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، "المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وممثله في الأراضي الفلسطينية تور وينسلاند للعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن هدم منازل المواطنين ووقف ما يجري في عموم الضفة خاصة في القدس المحتلة".وأكد على استمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الشيخ جرّاح كما يجري المتابعة مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر والتي تتولاها روسيا حيث جرى النقاش حول العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور الرباعية وعقد اجتماع على مستوى وزاري.يذكر أن حي الشيخ جراح في القدس يشهد حالة من التوتر في ظل اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على أهالي الحي ومحاولتهم إخلاء السكان بالقوة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مندوب فلسطين: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية
12:23 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 23 من الشهر الجاري، حول آخر التطورات في الأرض الفلسطينية خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
رام الله- سبوتنيك. ودعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، "المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وممثله في الأراضي الفلسطينية تور وينسلاند للعب دور أكثر فعالية للضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن هدم منازل المواطنين
ووقف ما يجري في عموم الضفة خاصة في القدس المحتلة".
وأكد على استمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الشيخ جرّاح
كما يجري المتابعة مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر والتي تتولاها روسيا حيث جرى النقاش حول العديد من القضايا بما فيها تفعيل دور الرباعية وعقد اجتماع على مستوى وزاري.
يذكر أن حي الشيخ جراح في القدس يشهد حالة من التوتر في ظل اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على أهالي الحي ومحاولتهم إخلاء السكان بالقوة.