https://arabic.sputniknews.com/20220217/من-يقود-الحرب-ضد-أوكرانيا-في-حقيقة-الأمر-روسيا-أم-الغرب--1058749171.html
من يقود الحرب ضد أوكرانيا في حقيقة الأمر روسيا أم الغرب
من يقود الحرب ضد أوكرانيا في حقيقة الأمر روسيا أم الغرب
مازال العالم يعيش حالة ترقب حذر مع استمرار حالة التسخين القائمة بخصوص الملف الأوكراني من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:41+0000
2022-02-17T11:41+0000
2022-02-17T11:41+0000
راديو
ما وراء الحدث
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من يقود الحرب ضد أوكرانيا في حقيقة الأمر روسيا أم الغرب
من يقود الحرب ضد أوكرانيا في حقيقة الأمر روسيا أم الغرب
رغم خطاب بايدن الذي يدل على تراجع الولايات المتحدة عن التصعيد مع روسيا وبعد إعلان الرئيس بوتين عن التوصل لتعاون مع المستشار الألماني شولتز، تبقى الأوضاع في أوكرانيا أمام سيناريوهات مختلفة خاصة في ظل استمرار الجدال والتصريحات السياسية والنفخ الإعلامي الغربي حول نوايا روسيا السيئة ضد أوكرانيا كما يزعمون.الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فائز حواله في حديثه لـ "سبوتنيك" قال: من جانبه، الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل الحاج جاسم قال لـ "ما وراء الحدث" إنوفي معرض حديثه لـ "سبوتنيك"، قال السياسي الروسي، الأستاذ بقسم العلوم السياسية المقارنة، بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا البروفيسور يوري بوتشتا:إعداد وتقديم: نواف إبراهيم...التفاصيل في التسجيل الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نواف إبراهيم
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
من يقود الحرب ضد أوكرانيا في حقيقة الأمر روسيا أم الغرب
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مازال العالم يعيش حالة ترقب حذر مع استمرار حالة التسخين القائمة بخصوص الملف الأوكراني من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو.
رغم خطاب بايدن الذي يدل على تراجع الولايات المتحدة عن التصعيد مع روسيا وبعد إعلان الرئيس بوتين عن التوصل لتعاون مع المستشار الألماني شولتز، تبقى الأوضاع في أوكرانيا أمام سيناريوهات مختلفة خاصة في ظل استمرار الجدال والتصريحات السياسية والنفخ الإعلامي الغربي حول نوايا روسيا السيئة ضد أوكرانيا كما يزعمون.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فائز حواله في حديثه لـ "سبوتنيك
" قال:
"في حال الاعتداء على المواطنين الروس في منطقة الدونباس وعلى الأراضي الأوكرانية، سوف تقوم روسيا بالدفاع عنهم وهذا حق وواجب الدولة الروسية، هنا يجب علينا أن نولي اهتماما لزيارة وزير الدفاع شويغو إلى سوريا كونها لا تنعزل عن ما يجري والإعلان عن إجراء مناورات بحرية يؤكد وحدة المصير والتصميم على الحد من قطبية العالم الواحد خاصة في ظل وجود سفن حربية غربية بالقرب من السواحل السورية، وأن التحركات الهادفة لزعزعة الاستقرار في العالم هي تحت الأنظار ويمكن وضع حد لها في الوقت اللازم".
من جانبه، الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل الحاج جاسم قال لـ "ما وراء الحدث
" إن
"هذه التهدئة مؤقتة ومرحلية لأن أسباب وجذور الأزمة مازالت قائمة ولا تنحصر في أوكرانيا كونها غطاء لأزمات أكبر وأكثر تعقيدا وأهمية سواء لموسكو أو واشنطن، ورأينا المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي خلال زيارتهما ليس لديهما ما يقدمونه سوى النقاش، ليس أمامها سوى العودة إلى صيغة نورماندي وتنفيذ اتفاقية مينسك التي لا تنفذها أوكرانيا، وشهدنا استخدام الولايات المتحدة أوكرانيا في هذا الظرف لذلك كانت أزمة أوكرانيا السبب المباشر للتصعيد من قبل الطرفين".
وفي معرض حديثه لـ "سبوتنيك
"، قال السياسي الروسي، الأستاذ بقسم العلوم السياسية المقارنة، بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا البروفيسور يوري بوتشتا:
"تبين أن تنبؤات الحرب كانت مزيفة، وكان علينا أن نتعامل بشكل أقسى، لكن المسألة المهمة الأخرى هنا تكمن في أن قضية تنفيذ اتفاقيات مينسك لم يتم حلها بأي شكل من الأشكال، بعض النواب الأوكرانيين، وممثلو حزب المعارضة "من أجل الحياة" يقولون: "دعونا ننفذ ببساطة اتفاقيات مينسك، ومن ثم لن تكون هناك حاجة للتتحدث عن أي تهديدات"، لكن هذا الصوت لم يسمع بعد".
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم...
التفاصيل في التسجيل الصوتي...