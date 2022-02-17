عربي
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مهربو-المخدرات-من-سوريا-الى-الأردن-يستعينون-بطائرات-مسيرة-1058777945.html
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:27+0000
2022-02-17T19:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/80/1044888095_0:95:2847:1696_1920x0_80_0_0_867ae3cb95471044ee277f75d4c1755f.jpg
العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".وأضاف: "كما أنه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى، مؤكدا جاهزية المرتبات للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب".وأكد على "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري”.وقال: "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".بدوره، وعن الطائرات المسيرة، أوضح العقيد الركن يوسف الدهام "أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غرام الواحد"، مؤكدا "إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/80/1044888095_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_2cf15c4752efb9f7dd32768c1e81ed32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة

18:27 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 17.02.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".
وأضاف: "كما أنه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى، مؤكدا جاهزية المرتبات للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب".
وأكد على "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري”.
وقال: "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".
بدوره، وعن الطائرات المسيرة، أوضح العقيد الركن يوسف الدهام "أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غرام الواحد"، مؤكدا "إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала