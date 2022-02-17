https://arabic.sputniknews.com/20220217/مهربو-المخدرات-من-سوريا-الى-الأردن-يستعينون-بطائرات-مسيرة-1058777945.html
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:27+0000
2022-02-17T18:27+0000
2022-02-17T19:01+0000
العالم العربي
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العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".وأضاف: "كما أنه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى، مؤكدا جاهزية المرتبات للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب".وأكد على "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري”.وقال: "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".بدوره، وعن الطائرات المسيرة، أوضح العقيد الركن يوسف الدهام "أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غرام الواحد"، مؤكدا "إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط)".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
18:27 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال
بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".
وأضاف: "كما أنه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى، مؤكدا جاهزية المرتبات للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب".
وأكد على "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري”.
وقال: "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".
بدوره، وعن الطائرات المسيرة، أوضح العقيد الركن يوسف الدهام "أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو غرام الواحد"، مؤكدا "إحباط جميع عمليات التهريب خلال فترة (كانون الثاني وشباط)".