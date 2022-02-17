https://arabic.sputniknews.com/20220217/نحن-جاهزون-حسن-نصر-الله-يستعين-بمقولة-محمد-بن-سلمان-ويوجه-تساؤلا-1058748556.html

"نحن جاهزون"... حسن نصر الله يستعين بمقولة محمد بن سلمان ويوجه تساؤلا

"نحن جاهزون"... حسن نصر الله يستعين بمقولة محمد بن سلمان ويوجه تساؤلا

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، تساؤلا عن الأموال المقدمة للبنان التي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية قدمتها... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T11:33+0000

2022-02-17T11:33+0000

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وقال نصر الله، في خطاب ألقاه بذكرى "القادة الشهداء"، نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "هناك أناس منذ ثلاثين سنة أعطوا أموالا ماذا قدموا؟ فليخبرنا هؤلاء ماذا قدموا؟؟".وأضاف: "منذ 2005 الأمريكان يقولون نحن في السنوات الأخيرة قدمنا إلى لبنان عشرة مليار دولار أين؟ محمد بن سلمان يقول نحن دفعنا للبنانيين منذ 2005 حتى 2017 عشرين مليار دولار أين؟ هذه 30 مليار دولار دعونا نراها، أين هي الثلاثين مليار دولار؟".وتابع: "دعونا نراها، أين المؤسسات التي تخدم المناطق اللبنانية والشعب اللبناني بكافة طوائفه، نعم هل تعرفون أين تجدون هذه الثلاثيين مليار دولار؟ تجدون الجزء الأكبر منهم في البنوك، في الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج".واستطرد: "أما نحن فجاهزون أن نقول ماذا قدمنا وماذا عملنا وماذا ’سَوينا، نحن وأصدقائنا وحبايبنا والذين حولنا جاهزون بالأرقام، ومعروف ما الذي قدمناه أو ما الذي نقدمه ونحن سوف نكمل في هذا الموضوع".وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، اتهم مؤخرا، "حزب الله" اللبناني بـ"الاستعلاء على الدولة اللبنانية".وقال السفير السعودي عبر حسابه بموقع "توتير"، إن "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني ما هو إلا (..) إنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوْثة استعلاء حزب الله الإرهابي على مَنطِق الدولة وفشل خياراته السياسية".وأضاف في تغريدة ثانية: "لا شرعية لخطاب الفتنة والتقسيم والشرذمة ..لا شرعية لخطاب يقفز فوق هوية لبنان العربِي".واستدعت الرياض سفيرها في لبنان، في أكتوبر/ تشرين الأول2021، للتشاور على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن قبل توليه الوزارة.وفي نهاية العام الماضي، حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها و"إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي".وفي المقابل هاجم أمين عام الحزب، حسن نصر الله، السعودية في كلمة متلفزة، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مشددا على أن تصريحات نصر الله "لا تمثل موقف الحكومة".

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